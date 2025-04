LIVE ab 19 Uhr: Borth Premiere als Tebe-Interimscoach

Vor nicht einmal zwei Wochen gibt Tennis Borussia bekannt, den Weg ab Sommer ohne Cheftrainer Benjamin Eta weitergehen zu wollen. Der 44-Jährige war vor Saisonbeginn zu den Lila-Weißen gekommen. Zuvor trainierte er unter anderem Weiche Flensburg in der Regionalliga Nord sowie den Bremer SV, den er in selbige führte. Der sportliche Erfolg bei TeBe (Tabellenneunter) blieb aus. Am vergangenen Freitag musste bei der abstiegsbedrohten SG Dynamo Schwerin die vierte Niederlage in Folge hingenommen werden. Eine zu viel. Es folgt die vorzeitige Trennung (FuPa Berlin berichtete)