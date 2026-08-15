LIVE! Aachen trifft vom Punkt, Düsseldorf kommt besser rein 3. Liga: Die Würzburger Kickers legten am Freitagabend mit einem 4:0 gegen den SV Wehen Wiesbaden vor. Was bringt der Samstag? von Markus Becker · Heute, 13:12 Uhr · 0 Leser

Fortuna Köln emfpängt Alemannia Aachen. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die Würzburger Kickers eröffneten den 2. Spieltag furios: Mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden setzte der Aufsteiger ein gewaltiges Ausrufezeichen. Mit hohen Erwartungen gestartet, setzte es für Fortuna Düsseldorf (1:2 gegen Waldhof Mannheim), respektive Rot-Weiss Essen (2:5 gegen 1. FC Saarbrücken), herbe Enttäuschungen zum Saisonauftakt. Beide Seiten werden tunlichst zusehen, aus dem Ausrutscher keinen Trend werden zu lassen. Andernfalls könnte es im Umfeld schon beginnen zu rumoren. Die Düsseldorfer empfangen die TSG Hoffenheim II zum ersten Heimspiel der Saison. Auch Rot-Weiss Essen darf mit dem Duell gegen den TSV Havelse erstmals an der Hafenstraße antreten. Ebenfalls am Sonntag kann Alemannia Aachen im NRW-Duell gegen Fortuna Köln auf den furiosen Saisonstart aufbauen. Der SV Meppen trifft sich zum Aufsteigerduell mit der SG Sonnenhof Großaspach. Am Sonntag messen sich mit dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken zwei hervorragend aus den Startblöcken gekommene Teams.

Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Der SVWW kam früh zu einer großen Möglichkeit, als Moritz Flotho eine Hereingabe von Fabian Greilinger nicht richtig verwerten konnte und Würzburg auf der Linie klären musste (4.). Auch Sinan Karweina sorgte wenig später mit einem Fallrückzieher für Gefahr, fand seinen Abschluss aber direkt in den Armen von Johann Hipper (9.).