LIVE! Aachen trifft vom Punkt, Düsseldorf kommt besser rein

Die Würzburger Kickers eröffneten den 2. Spieltag furios: Mit einem 4:0-Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden setzte der Aufsteiger ein gewaltiges Ausrufezeichen.
Mit hohen Erwartungen gestartet, setzte es für Fortuna Düsseldorf (1:2 gegen Waldhof Mannheim), respektive Rot-Weiss Essen (2:5 gegen 1. FC Saarbrücken), herbe Enttäuschungen zum Saisonauftakt. Beide Seiten werden tunlichst zusehen, aus dem Ausrutscher keinen Trend werden zu lassen. Andernfalls könnte es im Umfeld schon beginnen zu rumoren. Die Düsseldorfer empfangen die TSG Hoffenheim II zum ersten Heimspiel der Saison. Auch Rot-Weiss Essen darf mit dem Duell gegen den TSV Havelse erstmals an der Hafenstraße antreten.
Ebenfalls am Sonntag kann Alemannia Aachen im NRW-Duell gegen Fortuna Köln auf den furiosen Saisonstart aufbauen. Der SV Meppen trifft sich zum Aufsteigerduell mit der SG Sonnenhof Großaspach. Am Sonntag messen sich mit dem SSV Jahn Regensburg und dem 1. FC Saarbrücken zwei hervorragend aus den Startblöcken gekommene Teams.
Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Der SVWW kam früh zu einer großen Möglichkeit, als Moritz Flotho eine Hereingabe von Fabian Greilinger nicht richtig verwerten konnte und Würzburg auf der Linie klären musste (4.). Auch Sinan Karweina sorgte wenig später mit einem Fallrückzieher für Gefahr, fand seinen Abschluss aber direkt in den Armen von Johann Hipper (9.).
Mit zunehmender Spieldauer fanden die Kickers besser in die Partie. Die Belohnung folgte nach einer knappen Viertelstunde: Ivan Franjić trat einen Freistoß aus halblinker Position und setzte den Ball über die Mauer an die Unterkante der Latte und über die Linie (17.).
Wiesbaden verlor anschließend zunehmend den Zugriff. Kurz vor der Trinkpause hatte Leo Eberle sogar das 2:0 auf dem Fuß, sein Freistoß strich nur knapp am Pfosten vorbei (21.).Kurz vor der Pause legten die Hausherren nach. David Abrangao setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball in den Rücken der Abwehr. Tim Kraus war zur Stelle und vollendete aus kurzer Distanz zum 2:0.
Nach dem Seitenwechsel versuchte der SVWW mit frischen Offensivkräften zurückzukommen. Die Kickers standen jedoch defensiv stabil und ließen nur wenig zu. Jordy Gillekens zwang Hipper mit einem Freistoß erstmals richtig zu einer Parade, den Versuch aus rund 25 Metern wischte der Würzburger Schlussmann aus dem Eck (62.).
In der Schlussphase legte der Aufsteiger schließlich nach. Jermain Nischalke setzte sich über die rechte Seite durch und prüfte Stritzel aus spitzem Winkel. Der Wiesbadener Keeper konnte nur nach vorne abwehren, Kiefersauer stand goldrichtig und schob zum 3:0 ein (77.). Damit war die Partie praktisch entschieden.
Wiesbaden fand auch danach keine Antwort mehr. Stattdessen legte Franjić noch einmal nach. Tarsis Bonga wurde auf der rechten Seite eingesetzt und bediente den Doppeltorschützen im Rückraum. Franjić schloss flach ab und traf zum 4:0 (84.). Den souveränen Erfolg brachten die Würzburger schlussendlich über die Zeit und setzten erstmals in dieser Saison eine richtige Duftmarke.
FC Würzburger Kickers – SV Wehen Wiesbaden 4:0
FC Würzburger Kickers: Johann Hipper, Daniel Hägele (57. Eliot Muteba), Ebrahim Farahnak, Liam Omore, Leo Eberle, David Abrangao, Namrud Embaye (75. Xaver Kiefersauer), Ivan Franjic (89. Franck Evina), David Kinsombi, Tim Kraus (75. Jermain Nischalke), Tarsis Bonga
SV Wehen Wiesbaden: Florian Stritzel, Justin Janitzek, Jordy Gillekens, Jakob Lewald, Tarik Gözüsirin, Fabian Greilinger, David Suárez (70. Max Brandt), Philipp Hercher (63. Niklas May), Moritz Flotho (78. Nikolas Agrafiotis), Ibrahim Ati Allah (46. Lukas Schleimer), Sinan Karweina (46. Simon Stehle)
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 4299
Tore: 1:0 Ivan Franjic (17.), 2:0 Tim Kraus (38.), 3:0 Xaver Kiefersauer (77.), 4:0 Ivan Franjic (84.)
3. Spieltag
28.08.26 Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart II
29.08.26 MSV Duisburg - FC Würzburger Kickers
29.08.26 Alemannia Aachen - SV Meppen
29.08.26 SC Verl - SC Fortuna Köln
29.08.26 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
29.08.26 SG Sonnenhof Großaspach - FC Ingolstadt 04
29.08.26 TSG 1899 Hoffenheim II - SSV Jahn Regensburg
30.08.26 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
30.08.26 TSV Havelse - SV Waldhof Mannheim
30.08.26 Viktoria Köln - SC Preußen Münster
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