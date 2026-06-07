 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Live: A-Liga-Saisonfinale mit großen Fragezeichen

Kreisliga A Essen: Vor dem letzten Spieltag überstrahlt der Fernkampf zwischen Türkiyemspor Essen und AL-ARZ Libanon alles. FuPa Niederrhein begleitet die beiden aufstiegsrelevanten Spiele mit Livetickern.

von Markus Becker · Heute, 11:24 Uhr · 0 Leser
Steht Türkiyemspor am Ende ganz oben?
Steht Türkiyemspor am Ende ganz oben? – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Die nach wie vor ausstehende Spruchkammer-Entscheidung zum Flaschenwurf beim Spiel zwischen Türkiyemspor Essen und den Sportfreunden Altenessen wirft einen gewaltigen Schatten auf die noch ausstehenden Fragen im Auf- und Abstiegskampf. Ein Urteil vor dem letzten Spieltag ist unwahrscheinlich, so dürfte sich auch die Aufstiegsparty - für wen auch immer - verschieben. Ohne die Wertung ist AL-ARZ Libanon derzeit an der Tabellenspitze und empfängt am letzten Spieltag den FC Saloniki Essen. Türkiyemspor wird sich die bestmögliche Ausgangssituation gegen die SpVg Schonnebeck II bewahren wollen.

Im Tabellenkeller ist wegen des noch offenen Urteils auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Der DKSV Helene Essen könnte zumindest mit einem Sieg gegen RuWa Dellwig den direkten Abstieg verhindern. Sollte nämlich noch die SpVgg Steele aus der Bezirksliga absteigen - vor dem letzten Spieltag recht unwahrscheinlich - gäbe es zwischen den jeweils 13. aus der A-Liga Entscheidungsspiele um den siebten Abstiegsplatz.

Demnach wäre der FSV Kettwig mit einem Punkt gegen Fortuna Bredeney schon sicher vom direkten Abstieg verschont. Um alle Eventualitäten zu vermeiden, musste der Aufsteiger am letzten Spieltag allerdings die zwei Punkte Rückstand auf den TuS Holsterhausen aufholen. Der ESC Rellinghausen II muss für die Mini-Chance auf den Klassenerhalt auf jeden Fall gegen die DJK Adler Union Frintrop gewinnen.

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So läuft der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 15:00 Uhr
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
15:00live

Mi., 03.06.2026, 19:00 Uhr
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
5
1
Abpfiff

Heute, 13:15 Uhr
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
13:15

Heute, 13:30 Uhr
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
13:30

Di., 02.06.2026, 19:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
6
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
15:00live

Heute, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
13:00

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So läuft der letzte Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 13:30 Uhr
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
13:30

Heute, 13:30 Uhr
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
13:30

Heute, 13:30 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
13:30

Heute, 13:30 Uhr
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
13:30

Heute, 15:30 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
15:30

Heute, 13:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
13:30

Di., 26.05.2026, 19:15 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
1
1
Abpfiff

Heute, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
14:45

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