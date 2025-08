LIVE! 6:3: Güterslohs Doppelschlag macht wohl alles klar

Mit turmhoher Erwartungshaltung ging der von manchen als Meisterschaftsfavorit gehandelte 1. FC Bocholt in die Saison und enttäuschte nicht: Gegen die U21 des 1. FC Köln fuhr die Elf von Gabriele di Benedetto einen ungefährdeten 3:0-Sieg ein, doch auch der FC Gütersloh hinterließ am 1. Spieltag einen bleibenden Eindruck.

FCB-Zugänge stechen

Schon in der Vorsaison hätte man die Bocholter höher als den zehnten Tabellenrang erwartet. Mit einem reichlich aufgehübschten Kader soll es nun in ähnlich hohe Sphären wie bei der Vizemeisterschaft aus der Saison 2023/24 gehen. Besonders die überzeugenden Debüts der Offensiv-Zugänge Arnold Budimbu (Ein Tor, eine Vorlage), Patrick Kurzen und Stipe Batarilo (jeweils eine Vorlage) darf den Schwatten Hoffnung für die kommenden Aufgaben machen. Im vergangenen Jahr war noch die fehlende Balance zwischen Offensive und Defensive ein Thema, das den FCB stets begleitete. Wenn es aber nach dem Vorbereitungsverlauf und dem Auftaktspiel geht, scheinen die Bocholter dieses Problem in die Vergangenheit verbannt zu haben.