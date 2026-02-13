LIVE! 3:0: RWO macht wenige Sekunden nach Wiederbeginn fast alles klar

Die SSVg Velbert schwimmt mit zwei Siegen in Folge auf einer ungewohnten Erfolgswelle und ist dadurch bis auf vier Zähler ans rettende Ufer herangerückt. Von vielen schon abgeschrieben, scheint Bogdan Komorowski das Ruder beim Aufsteiger noch einmal herumreißen zu können. Die Ausgangslage beim Gegner RW Oberhausen ist dafür genau umgekehrt. Nach einer zehn Spiele andauernden Ungeschlagen-Serie mussten die Kleeblätter am vergangenen Wochenende das erste Mal seit langer Zeit wieder als Verlierer vom Platz gehen.
Zur Wahrheit gehört natürlich, dass es mit Fortuna Köln den aktuellen Spitzenreiter brauchte, um die Erfolgsserie der Oberhausener zu durchbrechen. Damit sich der tabellarische Schaden aber noch weiter in Grenzen hält, braucht es eine sofortige Reaktion des Teams von Sebastian Gunkel. Mit einem halben Auge lohnt sich nämlich auch immer der Blick auf das Ergebnis im Parallelspiel. Dort trifft mit dem FC Gütersloh und Fortuna Köln das derzeitige Spitzenduo direkt aufeinander. Möglich also, dass sich RWO wieder weiter nach oben heranpirscht.
Im Vorbeigehen wird die Hürde in Velbert jedoch keinesfalls zu meistern sein. Mit einigen neuen Verstärkungen über die Winterpause und auch dem jüngst dazugewonnen Quäntchen Glück ist den Blauen Löwen für den weiteren Saisonverlauf viel zuzutrauen. Zumal die SSVg den Oberhausenern schon im Hinspiel das Leben schwermachte. Die damals destruktive Herangehensweise fruchtete in einem torlosen Remis. Auch mit dem frischen Rückenwind wird Velbert wohl kaum versuchen das Spiel zu diktieren, zeigte jüngst jedoch eindrucksvoll auf, dass sie in den entscheidenden Momenten zuschlagen können.
