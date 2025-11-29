LIVE! 3:0 - Hong macht den Deckel drauf

Für Rot-Weiß Oberhausen lief es zuletzt richtig gut: vier Siege in Folge – inklusive eines 6:0-Kantersiegs bei Borussia Mönchengladbach II und des Niederrheinpokal-Erfolgs. Für den 1. FC Bocholt stehen zwei Niederlagen in Folge zu Buche. Besonders bitter ist die 2:3-Niederlage aus dem vergangenen Spiel gegen die U23 des FC Schalke. Im Stadion Niederrhein haben die Bocholter also erneut ein dickes Brett zu bohren.
Der vergangene Spieltag hätte für beide Mannschaften kaum gegensätzlicher laufen können. Gegen die Zweitvertretung der Königsblauen steht der 1. FC Bocholt bereits nach 20 Minuten mit einer 2:0-Führung äußerst komfortabel da. Für die Schalker ging es allerdings um die Tabellenführung – entsprechend kämpferisch zeigten sie sich. Auch nach Wiederanpfiff haben die Schwatten das Spiel zwar im Griff, dennoch kann Jakob Sachse (53.) den Anschlusstreffer erzielen. Zu allem Übel fängt sich Patrick Kurzen binnen weniger Momente zwei Gelbe Karten ein – Bocholt so in Unterzahl. Diese nutzt der S04 mehr als gut und dreht das Spiel letztendlich. Der über weite Strecken dominante Auftritt konnte nicht in Punkte umgemünzt werden.
Ganz anders lief es bei RWO. Die Mannschaft von Sebastian Gunkel erwischte einen absoluten Sahnetag. Zur Halbzeit führen die Rot-Weißen bereits mit 3:0 und legen in den zweiten 45 Minuten noch drei weitere Treffer nach. Besonders Eric Babacar Gueye kann mit einem Hattrick glänzen.
Die Oberhausener bestätigten also ihre überragende Form und führen entsprechend die Formtabelle der Liga an. Die letzte Niederlage ist mittlerweile schon gut zwei Monte her – 1:2 musste sich der Tabellendritte geschlagen geben. Auf der anderen Seite heißt es für die Mannschaft vom Hünting wieder in Form zu kommen – die letzten zwei Partien gingen sie leer aus. Tabellarisch könnten die Kleeblätter einen großen Sprung machen – mit ein wenig Schützenhilfe wäre sogar die Ligaspitze in Reichweite. Für die Schwatten gilt es, ein anderes Gesicht zu zeigen und den soliden Abstand zum unteren Tabellenbereich zu halten.
Ein Blick auf die jüngsten Duelle beider Teams zeigt ein ausgeglichenes Bild. In der vergangenen Regionalliga-Saison trennten sich die Mannschaften zunächst 1:1, ehe der 1. FC Bocholt das Rückspiel mit 2:1 für sich entscheiden konnte.
Die Partie am Samstagnachmittag (29. November, 14 Uhr) könnte allerdings in eine andere Richtung verlaufen. Die stabilen Oberhausener werden vor heimischem Publikum wohl nur wenige Chancen zulassen, während der 1. FC Bocholt einige positive Aspekte aus dem vorherigen Spiel mitnehmen kann und einem weiteren Top-Team über weite Strecken das Leben schwer machen dürfte.
Das Spiel wird von FuPa Niederrhein im Liveticker begleitet!