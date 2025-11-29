RWO ist in Topform – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

LIVE! 3:0 - Hong macht den Deckel drauf Regionalliga West: Der 17. Spieltag steht an, und die formstarken Oberhausener haben den 1. FC Bocholt zu Gast. FuPa Niederrhein begleitet die Partie im Liveticker.

Für Rot-Weiß Oberhausen lief es zuletzt richtig gut: vier Siege in Folge – inklusive eines 6:0-Kantersiegs bei Borussia Mönchengladbach II und des Niederrheinpokal-Erfolgs. Für den 1. FC Bocholt stehen zwei Niederlagen in Folge zu Buche. Besonders bitter ist die 2:3-Niederlage aus dem vergangenen Spiel gegen die U23 des FC Schalke. Im Stadion Niederrhein haben die Bocholter also erneut ein dickes Brett zu bohren.

__________ Der vergangene Spieltag hätte für beide Mannschaften kaum gegensätzlicher laufen können. Gegen die Zweitvertretung der Königsblauen steht der 1. FC Bocholt bereits nach 20 Minuten mit einer 2:0-Führung äußerst komfortabel da. Für die Schalker ging es allerdings um die Tabellenführung – entsprechend kämpferisch zeigten sie sich. Auch nach Wiederanpfiff haben die Schwatten das Spiel zwar im Griff, dennoch kann Jakob Sachse (53.) den Anschlusstreffer erzielen. Zu allem Übel fängt sich Patrick Kurzen binnen weniger Momente zwei Gelbe Karten ein – Bocholt so in Unterzahl. Diese nutzt der S04 mehr als gut und dreht das Spiel letztendlich. Der über weite Strecken dominante Auftritt konnte nicht in Punkte umgemünzt werden. Ganz anders lief es bei RWO. Die Mannschaft von Sebastian Gunkel erwischte einen absoluten Sahnetag. Zur Halbzeit führen die Rot-Weißen bereits mit 3:0 und legen in den zweiten 45 Minuten noch drei weitere Treffer nach. Besonders Eric Babacar Gueye kann mit einem Hattrick glänzen.