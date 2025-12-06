LIVE! 2:3: Bocholt verkürzt noch einmal in der Schlussphase

Bocholt weit hinter den eigenen Ansprüchen

Sportlich schien nach dem Hinspiel gegen die Kölner (3:0) alles im Lot. Die namhaft verstärkte Offensive schien zu zünden, so schienen die Bocholter der ihnen von vielen Stellen zugeschriebenen Rolle als heißer Aufstiegskandidat nachzukommen. Wie in der Vorsaison blitzt diese Potenzial im Saisonverlauf immer wieder auf, aber viel zu selten über 90 Minuten, schon gar nicht über mehrere Wochen hinweg. Der aktuelle Lauf von drei Niederlagen in Folge verleitete Christopher Schorch nun auch zum Rücktritt als Teamchef. So hat der FCB rein tabellarisch auch wieder mehr mit der Abstiegszone als dem Aufstiegsrennen zu tun. Viel mehr als Schadensbegrenzung für eine erneut enttäuschende Halbsaison wird im letzten Spiel vor der Winterpause sicher nicht zu leisten zu sein.

Köln überzeugte gegen die Knappen

Dafür müsste aber auch die Zweitvertretung der Kölner mitspielen, bei der ebenfalls wechselhafte Leistungen ein stetiges Thema der ersten Saisonhälfte sind, wobei die Jungböcke natürlich mit einer moderateren Erwartungshaltung gestartet sind. Zuletzt lief es für die Domstädter auch wieder recht ordentlich. Neun Punkte aus den vergangenen vier Partien können sich sehen lassen. Besonders der 3:2-Sieg gegen Meisterschaftsanwärter FC Schalke 04 II zeigte einmal mehr, dass die Kölner an einem guten Tag auch jedem Gegner in der Liga gehörige Probleme bereiten können. Strauchelnde Bocholter kämen dahingehend vielleicht auch gelegen.