LIVE! 2.2: Rödinghausen nach Probsts Kracher wieder im Spiel

Velbert droht den Anschluss zu verlieren

Heute, 14:00 Uhr SSVg Velbert SSVg Velbert SV Rödinghausen SV Rödinghausen 2 3 PUSH

Dabei hat die Spielzeit für Velbert so vielversprechend angefangen. Nach einer grundsoliden Vorbereitung erkämpfte sich die Blauen Löwen durch einen Last-Minute-Treffer von Arlind Mimini noch einen Zähler gegen die Sportfreunde Lotte (2:2) zum Auftakt. Doch rein ergebnistechnisch war das bis zuletzt das höchste der Gefühle. Es folgten drei Zähler aus den folgenden neun Spielen, dabei wurde auch klar, dass zu den nominellen Top-Teams um den FC Gütersloh und Fortuna Köln noch eine gehöriges Stückchen fehlt. So führt Velbert in den unliebsamen Kategorien wie der schwächsten Defensive (21 Gegentore) und harmlosesten Offensive (sieben Treffer) die Liga an. Klare Anzeichen für eine Initialzündung blieben mit Blick auf die Spielverläufe der vergangenen Wochen aus, so braucht es gegen Rödinghausen eine deutliche Leistungssteigerung für den ersten Saisonsieg. Randnotiz: In bislang vier Aufeinandertreffen mit dem SVR blieb Velbert noch gänzlich ohne Sieg (2U, 2N).

Rödinghausen oftmals zu harmlos

Mit bislang immerhin zwei Siegen könnte Rödinghausen mit einem weiteren Erfolg zumindest die rote Zone verlassen. Die Elf von Dennis da Silva Felix tat sich über den Saisonverlauf sehr schwer. Auf den überzeugenden Auftritt von vor knapp zweieinhalb Wochen gegen Fortuna Düsseldorf II (3:0) konnte der SVR seitdem nicht aufbauen, oftmals haperte es wie bei den Velbertern Kontrahenten an der Durchschlagskraft im finalen Drittel. So wäre ein Offensivfeuerwerk in der Velberter IMS-Arena wohl kaum zu erwarten, wohl eher ein Abnutzungskampf zweier Konkurrenten mit der Hoffnung einer Trendwende.

