 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Seiten endete in einem torlosen Unentschieden.
Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Seiten endete in einem torlosen Unentschieden. – Foto: Patrik Otte

LIVE! 2.2: Rödinghausen nach Probsts Kracher wieder im Spiel

Regionalliga West: Ein Blick auf die Tabelle dürfte aktuell weder bei der SSVg Velbert noch dem SV Rödinghausen für Freudensprünge sorgen. Im Aufeinandertreffen geht es um eines der bislang rar gesäten Erfolgserlebnisse. Die Redaktion von FuPa Niederrhein berichtet in einem ausführlichen Liveticker von der Partie.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
SV Rödinghausen
SSVg Velbert

Nach einem holprigen Saisonstart steht der SV Rödinghausen derzeit auf einem Abstiegsplatz. Für die noch gänzlich sieglose SSVg Velbert klafft sogar schon ein kleines Loch auf die ersten Tabellennachbarn. Nach ungefähr dem ersten Saisondrittel sind die ersten Nicht-Abstiegsplätze für beide Seiten zwar nicht wesentlich enteilt, doch gerade gegen die direkte Konkurrenz würden weitere Punktverluste doppelt schmerzen.

Velbert droht den Anschluss zu verlieren

Heute, 14:00 Uhr
SSVg Velbert
SSVg VelbertSSVg Velbert
SV Rödinghausen
SV RödinghausenSV Rödinghausen
2
3

Dabei hat die Spielzeit für Velbert so vielversprechend angefangen. Nach einer grundsoliden Vorbereitung erkämpfte sich die Blauen Löwen durch einen Last-Minute-Treffer von Arlind Mimini noch einen Zähler gegen die Sportfreunde Lotte (2:2) zum Auftakt. Doch rein ergebnistechnisch war das bis zuletzt das höchste der Gefühle. Es folgten drei Zähler aus den folgenden neun Spielen, dabei wurde auch klar, dass zu den nominellen Top-Teams um den FC Gütersloh und Fortuna Köln noch eine gehöriges Stückchen fehlt. So führt Velbert in den unliebsamen Kategorien wie der schwächsten Defensive (21 Gegentore) und harmlosesten Offensive (sieben Treffer) die Liga an. Klare Anzeichen für eine Initialzündung blieben mit Blick auf die Spielverläufe der vergangenen Wochen aus, so braucht es gegen Rödinghausen eine deutliche Leistungssteigerung für den ersten Saisonsieg. Randnotiz: In bislang vier Aufeinandertreffen mit dem SVR blieb Velbert noch gänzlich ohne Sieg (2U, 2N).

Rödinghausen oftmals zu harmlos

Mit bislang immerhin zwei Siegen könnte Rödinghausen mit einem weiteren Erfolg zumindest die rote Zone verlassen. Die Elf von Dennis da Silva Felix tat sich über den Saisonverlauf sehr schwer. Auf den überzeugenden Auftritt von vor knapp zweieinhalb Wochen gegen Fortuna Düsseldorf II (3:0) konnte der SVR seitdem nicht aufbauen, oftmals haperte es wie bei den Velbertern Kontrahenten an der Durchschlagskraft im finalen Drittel. So wäre ein Offensivfeuerwerk in der Velberter IMS-Arena wohl kaum zu erwarten, wohl eher ein Abnutzungskampf zweier Konkurrenten mit der Hoffnung einer Trendwende.

