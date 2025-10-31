LIVE! 2:1: Rödinghausen geht beim Tabellenführer erneut in Führung

Eröffnet wird der 14. Spieltag in der Regionalliga West am Freitagabend vom Tabellenführer FC Schalke 04 II, der den SV Rödinghausen im Parkstadion empfängt. Ebenfalls um Punkte spielen die Sportfreunde Lotte und der FC Gütersloh, sowie der Wuppertaler SV und Rot-Weiß Oberhausen, die sich im Traditionsduell gegenüberstehen. Erstmals mit neuem Trainer sind die Sportfreunde Siegen am Sonntag gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf gefordert. Diese Spiele gibt es außerdem.
15. Spieltag
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr 1. FC Bocholt - Borussia Mönchengladbach II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr Borussia Dortmund II - FC Schalke 04 II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SV Rödinghausen - 1. FC Köln II
Sa., 08.11.25 14:00 Uhr SSVg Velbert - SC Wiedenbrück
So., 09.11.25 14:00 Uhr SC Fortuna Köln - SC Paderborn 07 II
So., 09.11.25 14:00 Uhr Bonner SC - Sportfreunde Siegen
So., 09.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf II - Sportfreunde Lotte
So., 09.11.25 14:00 Uhr FC Gütersloh - Wuppertaler SV
So., 09.11.25 14:00 Uhr RW Oberhausen - VfL Bochum II