LIVE! 1860 führt gegen den Tabellenführer, keine Tore in Onsabrück

Mit einem hochverdienten 3:1-Sieg über den FC Ingolstadt eröffnete Viktoria Köln den Spieltag am Freitagabend mit drei Punkten. Lex-Tyger Lobinger erzielte einen Doppelpack.

Am Samstag bekommt es der MSV Duisburg im Topspiel mit dem VfL Osnabrück zu tun. Dabei ist ein gewisser Druck gegeben: Sollten die Duisburger verlieren, bestünde die Gefahr zum ersten Mal in dieser Saison unter die Aufstiegsränge zu rutschen. Logischerweise kann Energie Cottbus den Vorsprung auf mindestens einen der Verfolger vergrößern. Voraussetzung dafür wäre auch der sechste Sieg in Serie, diesmal gegen den TSV 1860 München, der sich trotz hochkarätigem Personals wohl eher um den Klassenerhalt sorgen muss. Am Sonntag folgt unter anderem das Aufeinandertreffen des strauchelnden 1. FC Saarbrücken mit Alemannia Aachen.