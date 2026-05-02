LIVE! 1:1: WSV hofft auf nächstes Comeback, auch Velbert gleicht aus

Wuppertal hat noch Chancen auf den Klassenerhalt. – Foto: Imago Images

So lange Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga noch gegen den Abstieg spielt, dürfen sich die SSVg Velbert und der Wuppertaler SV gute Chancen auf den Regionalliga-Verbleib machen. Velbert steht vor dem Abstiegskracher gegen Schlusslicht SC Wiedenbrück. Der Wuppertaler SV braucht gegen den FC Gütersloh dringend Punkte. Im Meisterschaftskampf könnte Fortuna Köln schon alles klarmachen. Sollte RW Oberhausen gegen Paderborn leer ausgehen, wäre der Tabellenführer rechnerisch schon fast durch. Dann könnte nämlich nur noch Borussia Dortmund II theoretisch noch oben vorbeiziehen. Die BVB-Reserve darf sich am Sonntag auf das kleine Derby gegen den FC Schalke 04 II freuen.