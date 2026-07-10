LIVE: 1. Runde des Pokals! Auslosung läuft – SVE wählt 1860 München

Das Objekt der Begierde: Insgesamt 64 Mannschaften starten in der BFV-Hauptrunde. – Foto: Wolfgang Zink

Pokal-Fieber in Bayern: Der BFV lost heute die 1. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals aus. Die Auslosung im Live-Ticker.

FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim

SV Manching – SV Heimstetten

Gruppe Südost:

TSV Seebach – SV Fortuna Regensburg

FC Dingolfing – SpVgg Hankofen-Hailing

Gruppe Mitte:

DJK Ammerthal – SpVgg SV Weiden

TSC Neuendettelsau – TSV Kornburg

Gruppe Nord:

SV Alemannia Haibach – TSV Großbardorf

FC Eintracht Bamberg – TSV Neudrossenfeld

Update vom 10. Juli, um 19:41 Uhr: Die letzte Kugel ist gezogen: Der TSV Neudrossenfeld spielt beim FC Eintracht Bamberg. Damit haben alle 64 Vereine ihre Gegner gefunden. Nun geht's für die Vereine um die Planung. Der FC Ingolstadt und 1860 spielen am 21. Juli. Röllbach und Aschaffenburg spielen vermutlich am Freitag oder am Sonntag. Alle anderen Spiele sind erstmal auf Samstag, den 18. Juli 2026, angesetzt. In Absprache können diese Spiele aber noch verschoben werden.

Update vom 10. Juli, um 19:34 Uhr: Die übrigen 20 Teams wurden in fünf Gruppen aufgeteilt. Jetzt wird gelost!

Update vom 10. Juli, um 19:17 Uhr: Die 22 Kreissieger aus Bayern haben gewählt. Anfangen durfte der SV Eintracht Berglern und wünschte sich den TSV 1860 München als Gegner. Als letzte Mannschaft durfte der TSV Bobingen ran, der sich für die SpVgg Lam entschied. Nun werden die verbleibenden Teams in regionale Gruppen eingeteilt und anschließend zueinander gelost. Gleich geht's weiter mit der Auslosung. 20 Teams sind noch im Topf!

Update vom 10. Juli, um 18:39 Uhr: Der SV Eintracht Berglern erhält als erstes Team das Kreissieger-Wunschlos und wählt den TSV 1860 München.

Update vom 10. Juli, um 18:35 Uhr: Die Anspannung steigt weiter an. Fabian Frühwirth leitet als Moderator durch die Auslosung. An seiner Seite stehen Buchwieser und Patrick Garbe vom BFV. Garbe erklärt nochmal das Wahl-Prozedere und die Terminierung. 1860 und Ingolstadt werden am Dienstag, den 21. Juli, spielen.

Update vom 10. Juli, um 18:30 Uhr: Herzlich Willkommen! In wenigen Augenblicken dürfte es losgehen. Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern, wird die Lose der 1. Runde ziehen.

Erstmeldung vom 10. Juli, um 17:27 Uhr:

Das Warten für die bayerischen Amateurklubs hat ein Ende. Am heutigen Freitagabend (10. Juli) blickt der Fußballfreistaat in die Oberpfalz. Gemeinsam mit Partner LOTTO Bayern lost der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in der Spielbank Bad Kötzting die Paarungen für die 1. Hauptrunde im Toto-Pokal 2026/27 aus. Ab 18:30 Uhr rollen die Kugeln.

Besonders spannend wird es für die 22 Kreissieger. Diese befinden sich in einem eigenen Lostopf und dürfen sich in der gezogenen Reihenfolge ihren Wunsch-Gegner direkt aussuchen. Ein Duell gegen den TSV 1860 München, den SSV Jahn Regensburg oder den FC Ingolstadt ist also zum Greifen nah. Nach dem Wunschlos der Kreissieger werden die verbliebenen Vereine in regionale Töpfe eingeteilt.

Die Regeln für die erste Runde sind klar definiert. Wie gewohnt genießt das klassenniedrigere Team Heimrecht. Sollten zwei Mannschaften aus derselben Liga aufeinandertreffen, hat der Erstgezogene Heimrecht. Die Partien der 1. Hauptrunde sind für Samstag, den 18. Juli 2026, angesetzt.

Diese vier Teams aus der 3. Liga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals

TSV 1860 München FC Ingolstadt 04 SSV Jahn Regensburg 1. FC Schweinfurt 05

Diese 14 Teams aus der Regionalliga Bayern (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals

FC Würzburger Kickers SpVgg Unterhaching FV Illertissen VfB Eichstätt DJK Vilzing SV Wacker Burghausen TSV Aubstadt SpVgg Ansbach TSV Buchbach FC Memmingen SpVgg Bayreuth TSV Schwaben Augsburg SV Viktoria Aschaffenburg SpVgg Hankofen-Hailing

Diese Teams aus der Bayernliga und Landesliga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals

SV Aubing München (Landesliga Südost) TSV Großbardorf (Bayernliga Nord) TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga Süd) SV Alemannia Haibach (Landesliga Nordwest) DJK Ammerthal (Bayernliga Nord) TSV Abtswind (Landesliga Nordwest) TSV Seebach (Landesliga Mitte) SV Unterreichenbach (Landesliga Nordost) SpVgg Lam (Landesliga Mitte) TSC Neuendettelsau (Landesliga Nordost) SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord) FC Dingolfing (Landesliga Mitte) SV Fortuna Regensburg (Bayernliga Nord) TSV 1880 Wasserburg a. Inn (Bayernliga Süd) SV Heimstetten (Bayernliga Süd) TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord) TSV 1874 Kottern (Bayernliga Süd) TSV Schwabmünchen (Bayernliga Süd) SV Manching (Landesliga Südwest) FC Ismaning (Bayernliga Süd) 1. FC Lichtenfels (Bezirksliga Oberfranken West) FC Eintracht Bamberg (Bayernliga Nord) TSV Kornburg (Bayernliga Nord) TSV 1882 Landsberg (Regionalliga Bayern)

Diese 22 Kreis-Pokal-Sieger 2026 spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals