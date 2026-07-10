 2026-07-09T13:54:06.091Z

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LIVE: 1. Runde des Pokals! Auslosung läuft – SVE wählt 1860 München

Live-Ticker: 22 Kreispokal-Sieger fordern Bayerns Top-Teams +++ 1860 München, Regensburg & Unterhaching als Erstes gewählt

von Boris Manz · Heute, 19:23 Uhr · 0 Leser
Das Objekt der Begierde: Insgesamt 64 Mannschaften starten in der BFV-Hauptrunde.
Das Objekt der Begierde: Insgesamt 64 Mannschaften starten in der BFV-Hauptrunde. – Foto: Wolfgang Zink

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Pokal-Fieber in Bayern: Der BFV lost heute die 1. Hauptrunde des bayerischen Toto-Pokals aus. Die Auslosung im Live-Ticker.

Alle Begegnungen der 1. BFV-Hauptrunde im bayerischen Toto-Pokal 2026/27

Die Kreissieger-Wunschlose:

  • SV Eintracht Berglern (Donau/Isar) – TSV 1860 München
  • SG Breitenberg/Sonnen (Niederbayern Ost) – SSV Jahn Regensburg
  • 1. FC Schwarzenfeld (Cham/Schwandorf) – SpVgg Unterhaching
  • VfB Forstinning (München) – FC Ingolstadt 04
  • 1. FC Trogen (Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel) – FC Würzburger Kickers
  • SpVgg Giebelstadt (Würzburg) – 1. FC Schweinfurt 05
  • TSV Alling (Zugspitze) – SV Wacker Burghausen
  • SV Bavaria Waischenfeld (Bamberg/Bayreuth/Kulmbach) – SpVgg Bayreuth
  • SV Wenzenbach (Regensburg) – DJK Vilzing
  • FC Weiden-Ost (Amberg/Weiden) – SpVgg Ansbach
  • SG Alerheim (Donau) – VfB Eichstätt
  • 1. FC Viktoria Untererthal (Rhön) – TSV Aubstadt
  • SV Friesen (Coburg/Kronach/Lichtenfels) – 1. FC Lichtenfels
  • FC Walkertshofen (Niederbayern West) – TSV Buchbach
  • FC Wendelstein (Neumarkt/Jura) – SV Unterreichenbach
  • TuS Röllbach (Aschaffenburg) – SV Viktoria Aschaffenburg
  • SpVgg Erlangen (Erlangen/Pegnitzgrund) – TSV Abtswind
  • Sportfreunde Dinkelsbühl (Nürnberg/Frankenhöhe) – SV Aubing München
  • SV Bruckmühl (Inn/Salzach) – TSV 1880 Wasserburg am Inn
  • TSV 07 Bergrheinfeld (Schweinfurt) – FV Illertissen
  • FC Thalhofen (Allgäu) – FC Memmingen
  • TSV Bobingen (Augsburg) – SpVgg Lam

Auslosung der regionalen Gruppen:

Gruppe Südwest:

  • TSV Schwabmünchen – TSV 1882 Landsberg
  • TSV Kottern – TSV Schwaben Augsburg

Gruppe Süd:

  • FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim
  • SV Manching – SV Heimstetten

Gruppe Südost:

  • TSV Seebach – SV Fortuna Regensburg
  • FC Dingolfing – SpVgg Hankofen-Hailing

Gruppe Mitte:

  • DJK Ammerthal – SpVgg SV Weiden
  • TSC Neuendettelsau – TSV Kornburg

Gruppe Nord:

  • SV Alemannia Haibach – TSV Großbardorf
  • FC Eintracht Bamberg – TSV Neudrossenfeld

Update vom 10. Juli, um 19:41 Uhr: Die letzte Kugel ist gezogen: Der TSV Neudrossenfeld spielt beim FC Eintracht Bamberg. Damit haben alle 64 Vereine ihre Gegner gefunden. Nun geht's für die Vereine um die Planung. Der FC Ingolstadt und 1860 spielen am 21. Juli. Röllbach und Aschaffenburg spielen vermutlich am Freitag oder am Sonntag. Alle anderen Spiele sind erstmal auf Samstag, den 18. Juli 2026, angesetzt. In Absprache können diese Spiele aber noch verschoben werden.

Update vom 10. Juli, um 19:34 Uhr: Die übrigen 20 Teams wurden in fünf Gruppen aufgeteilt. Jetzt wird gelost!

Update vom 10. Juli, um 19:17 Uhr: Die 22 Kreissieger aus Bayern haben gewählt. Anfangen durfte der SV Eintracht Berglern und wünschte sich den TSV 1860 München als Gegner. Als letzte Mannschaft durfte der TSV Bobingen ran, der sich für die SpVgg Lam entschied. Nun werden die verbleibenden Teams in regionale Gruppen eingeteilt und anschließend zueinander gelost. Gleich geht's weiter mit der Auslosung. 20 Teams sind noch im Topf!

Update vom 10. Juli, um 18:39 Uhr: Der SV Eintracht Berglern erhält als erstes Team das Kreissieger-Wunschlos und wählt den TSV 1860 München.

Update vom 10. Juli, um 18:35 Uhr: Die Anspannung steigt weiter an. Fabian Frühwirth leitet als Moderator durch die Auslosung. An seiner Seite stehen Buchwieser und Patrick Garbe vom BFV. Garbe erklärt nochmal das Wahl-Prozedere und die Terminierung. 1860 und Ingolstadt werden am Dienstag, den 21. Juli, spielen.

Update vom 10. Juli, um 18:30 Uhr: Herzlich Willkommen! In wenigen Augenblicken dürfte es losgehen. Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern, wird die Lose der 1. Runde ziehen.

Erstmeldung vom 10. Juli, um 17:27 Uhr:
Das Warten für die bayerischen Amateurklubs hat ein Ende. Am heutigen Freitagabend (10. Juli) blickt der Fußballfreistaat in die Oberpfalz. Gemeinsam mit Partner LOTTO Bayern lost der Bayerische Fußball-Verband (BFV) in der Spielbank Bad Kötzting die Paarungen für die 1. Hauptrunde im Toto-Pokal 2026/27 aus. Ab 18:30 Uhr rollen die Kugeln.

Besonders spannend wird es für die 22 Kreissieger. Diese befinden sich in einem eigenen Lostopf und dürfen sich in der gezogenen Reihenfolge ihren Wunsch-Gegner direkt aussuchen. Ein Duell gegen den TSV 1860 München, den SSV Jahn Regensburg oder den FC Ingolstadt ist also zum Greifen nah. Nach dem Wunschlos der Kreissieger werden die verbliebenen Vereine in regionale Töpfe eingeteilt.

Die Regeln für die erste Runde sind klar definiert. Wie gewohnt genießt das klassenniedrigere Team Heimrecht. Sollten zwei Mannschaften aus derselben Liga aufeinandertreffen, hat der Erstgezogene Heimrecht. Die Partien der 1. Hauptrunde sind für Samstag, den 18. Juli 2026, angesetzt.

Diese vier Teams aus der 3. Liga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals

  1. TSV 1860 München
  2. FC Ingolstadt 04
  3. SSV Jahn Regensburg
  4. 1. FC Schweinfurt 05

Diese 14 Teams aus der Regionalliga Bayern (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals

  1. FC Würzburger Kickers
  2. SpVgg Unterhaching
  3. FV Illertissen
  4. VfB Eichstätt
  5. DJK Vilzing
  6. SV Wacker Burghausen
  7. TSV Aubstadt
  8. SpVgg Ansbach
  9. TSV Buchbach
  10. FC Memmingen
  11. SpVgg Bayreuth
  12. TSV Schwaben Augsburg
  13. SV Viktoria Aschaffenburg
  14. SpVgg Hankofen-Hailing

Diese Teams aus der Bayernliga und Landesliga (Saison 2025/26) spielen in der 1. Runde des Toto-Pokals

  1. SV Aubing München (Landesliga Südost)
  2. TSV Großbardorf (Bayernliga Nord)
  3. TSV 1860 Rosenheim (Bayernliga Süd)
  4. SV Alemannia Haibach (Landesliga Nordwest)
  5. DJK Ammerthal (Bayernliga Nord)
  6. TSV Abtswind (Landesliga Nordwest)
  7. TSV Seebach (Landesliga Mitte)
  8. SV Unterreichenbach (Landesliga Nordost)
  9. SpVgg Lam (Landesliga Mitte)
  10. TSC Neuendettelsau (Landesliga Nordost)
  11. SpVgg SV Weiden (Bayernliga Nord)
  12. FC Dingolfing (Landesliga Mitte)
  13. SV Fortuna Regensburg (Bayernliga Nord)
  14. TSV 1880 Wasserburg a. Inn (Bayernliga Süd)
  15. SV Heimstetten (Bayernliga Süd)
  16. TSV Neudrossenfeld (Bayernliga Nord)
  17. TSV 1874 Kottern (Bayernliga Süd)
  18. TSV Schwabmünchen (Bayernliga Süd)
  19. SV Manching (Landesliga Südwest)
  20. FC Ismaning (Bayernliga Süd)
  21. 1. FC Lichtenfels (Bezirksliga Oberfranken West)
  22. FC Eintracht Bamberg (Bayernliga Nord)
  23. TSV Kornburg (Bayernliga Nord)
  24. TSV 1882 Landsberg (Regionalliga Bayern)

Diese 22 Kreis-Pokal-Sieger 2026 spielen in der 1. Runde des Bayerischen Toto-Pokals

  1. Donau/Isar: SV Eintracht Berglern (Kreisliga)
  2. Inn/Salzach: SV Bruckmühl (Bezirksliga)
  3. München: VfB Forstinning (Bezirksliga)
  4. Zugspitze: TSV Alling (Kreisklasse)
  5. Niederbayern Ost: SG Breitenberg/Sonnen (Kreisklasse)
  6. Niederbayern West: FC Walkertshofen (Bezirksliga)
  7. Allgäu: FC Thalhofen (Bezirksliga)
  8. Augsburg: TSV Bobingen (Bezirksliga)
  9. Donau: SG Alerheim (Kreisliga)
  10. Amberg/Weiden: FC Weiden-Ost (Bezirksliga)
  11. Cham/Schwandorf: 1. FC Schwarzenfeld (Bezirksliga)
  12. Regensburg: SV Wenzenbach (Bezirksliga)
  13. Bamberg/Bayreuth/Kulmbach: SV Bavaria Waischenfeld (Bezirksliga)
  14. Coburg/Kronach/Lichtenfels: SV Friesen (Bezirksliga)
  15. Hof/Tirschenreuth/Wunsiedel: 1. FC Trogen (Bezirksliga)
  16. Erlangen/Pegnitzgrund: SpVgg Erlangen (Bezirksliga)
  17. Neumarkt/Jura: FC Wendelstein (Bezirksliga)
  18. Nürnberg/Frankenhöhe: SV SpFrd. Dinkelsbühl (Bezirksliga)
  19. Aschaffenburg: TuS Röllbach (Bezirksliga)
  20. Rhön: 1. FC Viktoria Untererthal (Kreisliga)
  21. Schweinfurt: TSV 07 Bergrheinfeld (Bezirksliga)
  22. Würzburg: SpVgg Giebelstadt (Bezirksliga)