 2025-11-18T09:22:12.436Z

Allgemeines
Bocholt spielt am Samstag gegen Schalkes Zweite.
Bocholt spielt am Samstag gegen Schalkes Zweite. – Foto: Imago Images

Live: 1. FC Bocholt im Kräftemessen mit der U23 des FC Schalke 04

Regionalliga West: Es ist ein inzwischen altbekanntes Muster beim 1. FC Bocholt. Das vorhandene Leistungsvermögen kann der FCB bislang über einen keinen längeren Zeitraum halten. Sollte das Team von Christopher Schorch keine wesentliche Reaktion gegen den FC Schalke 04 II auf den Platz bringen, sind ernsthafte Aufstiegshoffnungen zunächst ins Reich der Fabeln zu versetzen. FuPa Niederrhein berichtet von der Partie im ausführlichen Liveticker.

Verlinkte Inhalte

Regionalliga West
Schalke 04 II
1.FC Bocholt

Wie in der Vorsaison durchläuft der 1. FC Bocholt wieder eine nicht enden wollende Berg- und Talfahrt. Auf zwei Siege in Folge reihte sich eine ernüchternde Pleite gegen Borussia Mönchengladbach II ein. Besonders defensiv kam die Vorstellung einem Offenbarungseid nahe. Gegen die Reserve des FC Schalke 04 können die Schwatten dies jedoch schon schnell wieder vergessen machen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Regionalliga West

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Regionalliga West

>>> So funktionieren Aufstieg und Abstieg in der Regionalliga West

>>> Die Transfers der Regionalliga West

>>> So liefen die Spiele am Samstag

Von welchem Gesicht zeigt sich der FCB?

Der Rückstand auf die Tabellenspitze – die sich die Schalker mit jeweils 30 Punkten mit Fortuna Köln teilen – ist aus Bocholter Sicht nämlich alles andere als unüberwindbar. Im insgesamt ausgeglichenen Feld kristallisiert sich kein Team heraus, was vorneweg marschieren könnte. Doch auch mit dieser Erkenntnis müssten die Bocholter für den restlichen Saisonverlauf noch wohl mindestens eine Schippe drauflegen, um ganz oben mitmischen zu können. So war das Abwehrverhalten bei der 0:2-Pleite gegen Mönchengladbach zuletzt bestenfalls einfach nur naiv, im schlimmsten Fall aber nicht einmal würdig für die Regionalliga.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04 II
14:00live

>>> Folgt dem Regionalliga-West-WhatsApp-Kanal von FuPa!

Schalke auch ohne ernsthafte Aussichten auf 3. Liga oben dabei?

Auch die Schalker Reserve hätte die offensive Qualität, um daraus Profit zu schlagen, erst zwei Mal blieb das Team von Jakob Fimpel in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Auch die knappen hatten mit der 1:4-Pleite im Revierderby der U-Mannschaften mit Borussia Dortmund nicht unbedingt viel Spaß am vorausgegangenen Spieltag. Auch gemessen an der Platzierung aus dem Vorjahr wurden die Gelsenkirchener noch als Abstiegskandidat gehandelt, haben den Klassenerhalt aber schon vor Ende der ersten Saisonhälfte so gut wie sicher. Mit der so erfolgreichen Spielzeit sah sich sogar Schalkes Sportvorstand Frank Baumann genötigt zu betonen, dass ein tatsächlicher Drittligaaufstieg nicht unbedingt wahrgenommen würde, sollte er denn sportlich gelingen.

Um tatsächliche Aufstiegshoffnungen geht es dann also nur für die Bocholter, die im Endspurt bis zur Winterpause noch einmal Selbstvertrauen gegen einen hochkarätigen Gegner tanken können. Die direkte Bilanz darf dem FCB jedenfalls Mut machen: In bislang sechs Begegnungen mit den Schalkern musste Bocholt nur eine Pleite einstecken. Die hatte es aber auch in sich: Damals ging man am Hünting mit 2:8 baden.

Aufrufe: 020.11.2025, 16:00 Uhr
Markus BeckerAutor