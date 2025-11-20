Live: 1. FC Bocholt im Kräftemessen mit der U23 des FC Schalke 04

Wie in der Vorsaison durchläuft der 1. FC Bocholt wieder eine nicht enden wollende Berg- und Talfahrt. Auf zwei Siege in Folge reihte sich eine ernüchternde Pleite gegen Borussia Mönchengladbach II ein. Besonders defensiv kam die Vorstellung einem Offenbarungseid nahe. Gegen die Reserve des FC Schalke 04 können die Schwatten dies jedoch schon schnell wieder vergessen machen.

Der Rückstand auf die Tabellenspitze – die sich die Schalker mit jeweils 30 Punkten mit Fortuna Köln teilen – ist aus Bocholter Sicht nämlich alles andere als unüberwindbar. Im insgesamt ausgeglichenen Feld kristallisiert sich kein Team heraus, was vorneweg marschieren könnte. Doch auch mit dieser Erkenntnis müssten die Bocholter für den restlichen Saisonverlauf noch wohl mindestens eine Schippe drauflegen, um ganz oben mitmischen zu können. So war das Abwehrverhalten bei der 0:2-Pleite gegen Mönchengladbach zuletzt bestenfalls einfach nur naiv, im schlimmsten Fall aber nicht einmal würdig für die Regionalliga.

Schalke auch ohne ernsthafte Aussichten auf 3. Liga oben dabei?

Auch die Schalker Reserve hätte die offensive Qualität, um daraus Profit zu schlagen, erst zwei Mal blieb das Team von Jakob Fimpel in dieser Saison ohne eigenen Treffer. Auch die knappen hatten mit der 1:4-Pleite im Revierderby der U-Mannschaften mit Borussia Dortmund nicht unbedingt viel Spaß am vorausgegangenen Spieltag. Auch gemessen an der Platzierung aus dem Vorjahr wurden die Gelsenkirchener noch als Abstiegskandidat gehandelt, haben den Klassenerhalt aber schon vor Ende der ersten Saisonhälfte so gut wie sicher. Mit der so erfolgreichen Spielzeit sah sich sogar Schalkes Sportvorstand Frank Baumann genötigt zu betonen, dass ein tatsächlicher Drittligaaufstieg nicht unbedingt wahrgenommen würde, sollte er denn sportlich gelingen.

Um tatsächliche Aufstiegshoffnungen geht es dann also nur für die Bocholter, die im Endspurt bis zur Winterpause noch einmal Selbstvertrauen gegen einen hochkarätigen Gegner tanken können. Die direkte Bilanz darf dem FCB jedenfalls Mut machen: In bislang sechs Begegnungen mit den Schalkern musste Bocholt nur eine Pleite einstecken. Die hatte es aber auch in sich: Damals ging man am Hünting mit 2:8 baden.