Der 1. FC Kleve ist im Kellerduell unter Druck. – Foto: Arno Wirths
LIVE! 0:0 in Dingden, Kleve vorne, Hilden legt 4:2 nach
Fünf Kracherspiele bietet die Oberliga Niederrhein am Freitagabend. Unter anderem im Einsatz sind der KFC Uerdingen, Ratingen 04/19, VfB Homberg und VfL Jüchen.
Mit gleich fünf Partien startet die Oberliga Niederrhein am Freitagabend in den 13. Spieltag - und die haben es auch gleich in sich. Im Kellerduell treffen der 1. FC Kleve und SV Biemenhorst aufeinander, im Verfolgerduell reist der VfB Homberg zum VfB Hilden, der KFC Uerdingen will bei Blau-Weiß Dingden dreifach punkten und zu einem besonderen Wiedersehen kommt es, wenn Spitzenreiter Ratingen 04/19 den ETB SW Essen empfängt. Außerdem ist auch noch der VfL Jüchen gegen die Sportfreunde Baumberg gefordert.
