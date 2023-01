Litke: "Fans sollten sich dem Lokalsport widmen" FuPa-Wintercheck: Frank Litke vom 1. FC Solingen wünscht sich mehr Unterstützung der heimischen Vereine.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Frank Litke: Leider sehr, sehr wechselhaft. Tolle Spiele gegen Top-Teams stehen weniger Gute gegen gleichwertige Teams gegenüber.

Gibt es Veränderungen im Team?

Litke: Der Kader wird sich im Winter auf jeden Fall noch verändern. Spruchreif ist aktuell noch wenig, daher bitte unsere offiziellen Ankündigungen abwarten

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Litke: Bei einem Austausch von 14 Spielern im Vergleich zur vergangenen Saison sind wir immer noch in der "Findungsphase". Sebastiano Spinella macht hier einen tollen Job und bei jedem Training jeden Spieler ein wenig besser. Insofern stellen wir niemanden heraus, denn man gewinnt bekanntermaßen nur als Team.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Litke: Auf jeden Fall der viel zu späte erste Heimsieg gegen den TSV II mit 3:2 nach 0:2. Da haben die Jungs wirklich nahezu ihr bestes Potential abgerufen. Ein wahrer Nackenschlag war das 0:8 beim Aufsteiger Reusrath II. Aber das Ergebnis ist dort auch anderen passiert

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Litke: Erst recht nach der umstrittenen "Winter-WM" sollten sich wahre Fußball-Fans lieber dem Lokalsport widmen und entsprechend wertschätzen. Kaum einer macht sich Gedanken darüber, wieviel Freizeit die zumeist Ehrenamtlichen (!) hier zum Wohle des Vereins investieren. Wer ´zig Euro für Fußball über Streamingdienste übrig hat, der soll zudem bitte bei 4 Euro für die Kreisliga A keine Diskussion vom Zaun brechen. Sowas erleben wir leider alle 14 Tage, sofern der Spielplan mal ein Heimspiel hergibt.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Litke: Wie üblich müssen Neuzugänge auch bei uns - zumeist im Trainingslager - singen. In den letzten Jahren haben wir nahezu schon fast alles gehört und gesehen was es gibt - Rap, Pop, Schlager, aber auch Traditionals. Doch in diesem Jahr überraschte uns unser Keeper Jan Kretzen mit der sehr emotionalen Version von "Tequila". Sieben Worte in 3:30 Minuten - Er soll eine ganze Nacht dafür geübt haben.