Listrups Reserve unterliegt in Lingen

Die Reserve des SV Listrup zeigte beim ungeschlagenen Tabellenführer TuS Lingen eine couragierte Leistung, musste sich am Ende jedoch mit 0:4 geschlagen geben. Trotz mehrerer eigener Möglichkeiten fiel das Ergebnis deutlicher aus, als es der Spielverlauf über weite Strecken vermuten ließ.

Von Beginn an hielt das Team gut dagegen und versuchte, die gefährliche Offensive der Gastgeber möglichst früh zu stören. Das gelang phasenweise ordentlich, sodass Lingen nicht dauerhaft zu seinem gewohnten Spielfluss fand. Dennoch nutzte der Tabellenführer immer wieder seine individuelle Qualität, um gefährliche Situationen vor dem Tor zu kreieren.

Auch offensiv setzte Listrup einige Akzente. Mehrfach gelang es, sich gute Möglichkeiten zu erspielen, doch die Chancen blieben ungenutzt. So fehlte letztlich die Effizienz, um dem Favoriten ernsthaft Paroli zu bieten oder das Spiel möglicherweise noch einmal spannend zu machen.

Am Ende setzte sich der TuS Lingen verdient durch. Das deutliche 0:4 spiegelt den Spielverlauf jedoch etwas klarer wider, als es das Geschehen auf dem Platz über weite Strecken vermuten ließ.

TuS Lingen Ems – Sportverein Listrup 1949 II 4:0

TuS Lingen Ems: Norman Rensing, Kevin Siepker (60. Oskar Heskamp), Sajeeth Vinayagakumar, Filip Burmazovic, Dennis Meiners, Colin Hammacher (81. Philipp Schlehahn), Max Plep, Diogo-Miguel Sousa-Marinho (46. Rexhep Neziraj), Kastriot Krasniqi (46. Dustin Marter), Ronald Darcy Buitys, Hendrik Müller (73. Leon Wendt) - Trainer: David Gebbeken

Sportverein Listrup 1949 II: Bernd Bünker, Bastian Lange, Jens Buiker, Mattes Kirchwehm, Thomas Hülsing (66. Oliver Schüring), Jon-Marten Midden (42. Kodo Nguessan Pascal), Hendrik Meißner (46. Hendrik Bültel), Tobias Alber (61. Jon-Marten Midden), Jonas Evers, Cedric Lölfing, Malte Puls (78. Matteo Robbes) - Trainer: Manuel Berger

Schiedsrichter: Frank Schmitz (Lingen (Ems)) - Zuschauer: 20

Tore: 1:0 Hendrik Müller (13.), 2:0 Colin Hammacher (45.), 3:0 Hendrik Müller (47.), 4:0 Rexhep Neziraj (75.)