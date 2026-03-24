Listruper Damen lassen wichtige Punkte liegen

Ein Sonntagsschuss, ein unglücklicher Elfmeter und zu wenig Durchschlagskraft im Abschluss: Die Damen des SV Listrup müssen sich im Heimspiel geschlagen geben.

Die Gäste erwischten den besseren Start in die Partie und gingen bereits nach rund zehn Minuten in Führung. Ein Sonntagsschuss brachte Bohmte früh auf die Siegerstraße. Listrup zeigte sich davon jedoch unbeeindruckt und fand schnell die passende Antwort: Alison Lohmöller traf wenig später sehenswert per direktem Freistoß zum 1:1-Ausgleich.

Bei besten äußeren Bedingungen wollten die Damen des SV Listrup am vergangenen Sonntag im Heimspiel gegen Bohmte unbedingt drei Punkte einfahren – doch am Ende stand eine enttäuschende Niederlage.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Gastgeberinnen zunehmend die Kontrolle übernahmen. Dennoch gelang es nicht, die eigenen Möglichkeiten in eine Führung umzumünzen. Stattdessen schlug TV Bohmte kurz vor der Pause erneut zu und stellte auf 1:2 – ein bitterer Rückschlag aus Listruper Sicht unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Listruperinnen weiter um den Ausgleich und erspielten sich Vorteile im Spielaufbau. Die entscheidende Durchschlagskraft im letzten Drittel fehlte jedoch. So blieb es bei vielen guten Ansätzen, ohne dass der Ball den Weg ins Tor fand.

SG Listrup / Leschede – SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf 1:3

SG Listrup / Leschede: Rebekka Wegmann, Meret Künnemann, Helen Künnemann, Maya Kamping, Jasmin Elling, Laura Berger (86. Lotte Rigterink), Luisa Schulte, Daniela Witsken, Vivien Moddemann, Alison Lohmöller, Luisa Scheffer (59. Mira Zoe Schulz) - Trainer: Hendrik Bültel

SG Bohmte/Ostercappeln/Schwagstorf: Sophia Busch, Lena Piening (46. Laura Mönter), Lena Blume, Merle Unland, Elisa Kruckemeyer (46. Kiara Steins), Greta Driehaus, Marie Kuhlmann, Nele Bredenförder, Finnja Schleußinger, Louisa Schröder, Josefin Schafmeier - Trainer: Stefan Kuhlmann - Co-Trainer: Waldemar Reimer - Co-Trainer: Dirk Kuchenbecker

Schiedsrichter: Tiago Fonseca Leca (SV Vorwärts Nordhorn) - Zuschauer: 35

Tore: 0:1 Josefin Schafmeier (7.), 1:1 Alison Lohmöller (18.), 1:2 Greta Driehaus (36.), 1:3 Merle Unland (71. Foulelfmeter)