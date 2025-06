Listrup zeigt vor toller Kulisse eine gute Leistung beim 2:2

Das Ziel vor dem letzten Spieltag wurde mit dem Remis nicht erreicht und doch sah man gestern fast ausschließlich gut gelaunte Gesichter im Listruper Waldstadion! Mit einem Sieg hätte man am FCL vorbeiziehen und Platz 4 sichern können.

Ohne den angeschlagenen Ligatorschützenkönig Mitch (37 Tore) legte unser Team super los und erspielte sich viele Chance. Der Gast hielt aber nach und nach dagegen und traf früh aus kurzer Distanz die Latte. Im direkten Gegenzug zündete Linksaußen Devon den Turbo und bediente Paul, der an seinem Geburtstag zum 1:0 trifft.

Die kopfballstarken Leschede trafen jedoch kurz später per Freistoß zum Ausgleich, den Jake per schönem Flachschuss wieder egalisierte. Bis zur Halbzeit ließ man mehrere Hochkaräter ungenutzt und es blieb beim 2:1.

Leschede kam etwa besser aus der Halbzeit und nutzte einen unnötigen Fehler in Listrups Defensive zum 2:2. Hierbei blieb es, wenn auch das 3:2 ab und an in der Luft lag.

Trotz verfehltem Derbysieg aber eine tolle Leistung zum Saisonabschluss, die der 1. Vorsitzende Markus in seiner Rede nach dem Spiel nochmal würdigte. Ebenfalls applaudiert wurde für die verabschiedeten Jungs Basti Holle und Sepp Hülsing, die aus verletztungs- bzw. Altersgründen die 1. Herren verlassen. Auch Betreuer Nils erhielt für seine Arbeit noch ein verdientes Dankeschön. Hendrik „Mike“ Meißner fehlte gestern, wird kommende Saison aber weiter in der Zweiten kicken und natürlich noch nachträglich verabschiedet.

Entsprechend euphorisch war die anschließende Saisonabschlussfete mit allen SVLern unter dem Abdach - das Fotomaterial bleibt aber besser unter Verschluss.