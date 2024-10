Als Tabellendritter und mit ordentlich Derbysieger-Selbstvertrauen geht es am Donnerstagabend zum schweren Auswärtsspiel nach Dalum.

Mit einem Sieg kann man vor Leschede auf den 2. Tabellenplatz rutschen und eine Woche vor dem Derby nochmal ordentlich Druck aufbauen.

Dalum ist übrigens eine der Top 5 kürzesten Auswärtsstrecken unserer Ersten - also setzt euch am Donnerstag ins Auto und seid zum Anstoß um 20:00 Uhr in Dalum dabei.