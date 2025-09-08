Listrup tanzt den Hitzewalzer in Lengerich

Der SV Listrup hat am Sonntag in der Kreisliga einen wichtigen Auswärtserfolg eingefahren. Beim SV Lengerich/Handrup setzten sich die Emsländer mit 2:1 durch und nahmen verdient drei Punkte mit nach Hause. In einer zerfahrenen ersten Halbzeit entwickelte sich bei sommerlichen Temperaturen ein Spiel, das sich weitgehend im Mittelfeld abspielte. Klare Torchancen waren Mangelware, sodass es folgerichtig mit einem 0:0 in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau zunächst ähnlich, ehe die Gäste den Druck erhöhten. In der 77. Minute kombinierte sich der SVL sehenswert durchs Zentrum, Christoph Schwis vollendete zur 1:0-Führung. Listrup blieb am Drücker und erhöhte in der Nachspielzeit: Nach Vorarbeit von Schwis markierte Joker Jake Lohmöller in der 90.+4 das 2:0. Doch Spannung kam noch einmal auf, als Lars Klute nur zwei Minuten später für Lengerich/Handrup verkürzte. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr für die Gastgeber, die sich insgesamt zu harmlos präsentierten. Fazit: Listrup gewann verdient, weil die Mannschaft im zweiten Durchgang zielstrebiger auftrat und die entscheidenden Szenen für sich entschied.

– Foto: Alfons Schwieters