Listrup sichert mit Auswärtssieg den Klassenerhalt

Die Bedeutung dieser Partie zwischen Andervenne I und Listrup II war allen Beteiligten von Beginn an bewusst. Beide Teams lagen punktgleich auf den Tabellenplätzen direkt vor der Abstiegszone – allerdings mit der deutlich besseren Tordifferenz auf Seiten unseres SVL.

Doch der Treffer brachte nicht die erhoffte Ruhe. Im Gegenteil: Andervenne wurde in den Zweikämpfen noch giftiger und glich nach dem Seitenwechsel per sehenswerter Direktabnahme aus rund 25 Metern aus.

Das Spiel verflachte anschließend etwas, Listrup blieb jedoch die gefährlichere Mannschaft. Eine starke Einzelaktion von Malte im Strafraum leitete in der 84. Minute schließlich die Entscheidung ein: Er setzte sich stark durch und bediente Hannes mit einem präzisen Querpass – der hatte aus rund zehn Metern keine Mühe und schob zur 2:1-Führung ein.

Diese Führung brachte Listrup über die Zeit und sicherte sich so wichtige drei Punkte – gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt!

Nach einer schwierigen Rückrunde mit personellen Engpässen und mehreren Niederlagen gelang es dem Trainergespann um Manu und Markus, rechtzeitig den Schalter umzulegen. Drei Siege aus den letzten vier Spielen sprechen eine klare Sprache.

Am kommenden Freitag, dem 23. Mai, um 19:30 Uhr steht nun das letzte Saisonspiel zuhause gegen den SV Wettrup I an – ein passender Rahmen, um sich würdig in die Sommerpause zu verabschieden.