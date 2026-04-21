🔝 Listrup schlägt Bokeloh mit 5:3 im Spitzenspiel von P. M. · Heute, 12:35 Uhr · 0 Leser

Im Duell Zweiter gegen Erster liefert der SV Listrup vor 265 Zuschauern eine starke Vorstellung ab und gewinnt verdient mit 5:3 gegen Tabellenführer Bokeloh. Trotz zwischenzeitlicher Aufholjagd der Gäste behält Listrup die Kontrolle und sorgt für neue Spannung an der Tabellenspitze.

Listrup eiskalt vor der Pause Das Spitzenspiel begann mit klaren Rollen: Listrup als Tabellenzweiter empfing Spitzenreiter Bokeloh, mit drei Punkten Rückstand im Gepäck. Und die Hausherren legten direkt los. Bereits in der 7. Minute brachte Cedric Lölfing Listrup in Führung, ehe Robin Bürschen nur fünf Minuten später ausglich.

Doch Listrup blieb die spielbestimmende Mannschaft. Michael Bünker stellte in der 21. Minute auf 2:1, Jonas Berger erhöhte kurz vor der Pause per Foulelfmeter auf 3:1. Eine verdiente Halbzeitführung nach einem konsequenten Auftritt der Gastgeber. Aufholjagd der Gäste - doch Listrup antwortet

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Listrup am Drücker. Lölfing erhöhte in der 63. Minute auf 4:1 und sorgte scheinbar für die Vorentscheidung. Doch Bokeloh zeigte Moral: Zwei verwandelte Foulelfmeter durch Niels Alsmeier (74.) und Felix Greskamp (84.) brachten die Gäste überraschend wieder auf 4:3 heran. Kurzzeitig lag das Momentum auf Seiten der Gäste. Die Hoffnung hielt jedoch nicht lange. In der Schlussminute setzte Michael Bünker mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt zum 5:3-Endstand. Am Ende steht ein verdienter Sieg für Listrup, das über weite Strecken die aktivere und effektivere Mannschaft war. Durch den Erfolg rückt die Spitzengruppe enger zusammen, während Bokeloh einen Dämpfer im Kampf um die Tabellenführung hinnehmen muss.