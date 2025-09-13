Archivbild

Listrup ringt Papenburg II in hitziger Partie nieder

Listrup. Der SV Listrup hat am Sonntag ein packendes Kreisliga-Duell gegen die U23 von BW Papenburg mit 3:2 für sich entschieden. Trotz Unterzahl drehte die Elf von Trainer Matthias Röttering die Partie im zweiten Durchgang und feierte vor heimischem Publikum einen umjubelten Heimsieg. Dabei begann die Begegnung denkbar günstig für die Gastgeber: Bereits nach 28 Sekunden nutzte Christopher Schwis eine Kopfballverlängerung zur frühen 1:0-Führung. Papenburg ließ sich davon nicht beeindrucken und kam im weiteren Verlauf besser ins Spiel. In der 17. Minute markierte David Schwennen den verdienten Ausgleich. Bis zur Pause blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim 1:1.

Nach Wiederanpfiff erhöhte Listrup den Druck und kam zu mehreren Möglichkeiten, scheiterte jedoch am Aluminium oder am stark reagierenden Gäste-Keeper. In der 65. Minute folgte der erste Schockmoment: Torwart Torben Melbaum verletzte sich bei einem Zusammenprall mit einem Papenburger Angreifer und musste ausgewechselt werden. Glücklicherweise geht es ihm nach Vereinsangaben mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Nur wenige Minuten später schwächte sich Listrup selbst: Silas Stein sah nach einem unglücklichen Handspiel im Mittelfeld die Gelb-Rote Karte (70.). In Überzahl schlug Papenburg sofort Kapital, David Schulz traf nach Vorarbeit von Simon Leifeld zum 2:1 (75.). Alles deutete auf einen Auswärtssieg hin. Doch die Partie kippte noch einmal. Zunächst glich Marcel Knoop per Strafstoß zum 2:2 aus (80.). Kurz darauf nutzte Joker Jake Lohmöller seine Chance und stellte auf 3:2 für die Gastgeber (83.). In der Schlussphase war Listrup dem vierten Treffer näher als die Gäste dem Ausgleich. Während der SV Listrup mit nun 12 Punkten im Tabellenmittelfeld bleibt, steckt Papenburg II nach der vierten Niederlage in Folge im Tabellenkeller fest. Das Trainerteam der Emsländer forderte nach Abpfiff eine Reaktion: „Wir müssen nächste Woche unbedingt dreifach punkten, sonst wird es richtig eng.“ Rütenbrock siegt nach wildem Schlagabtausch - Twist verpasst späte Aufholjagd

VfL Rütenbrock und der SV Grenzland Twist lieferten sich am Freitagabend ein denkwürdiges Duell, das die Zuschauer mit einem wahren Torfestival belohnte. Am Ende behielt der VfL knapp mit 5:4 die Oberhand, obwohl die Gäste in der Nachspielzeit noch einmal gefährlich aufkamen. Frühe Führung, schnelle Antwort Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Leon Schlagenhauf brachte Twist nach 17 Minuten mit 0:1 in Front. Doch Rütenbrock ließ sich nicht lange bitten, nur sechs Minuten später glich Marcel Müller nach Vorarbeit von Julian Müller aus (23.). Bis zur Pause blieb es beim 1:1, auch weil Rütenbrock in der Offensive mehrfach an Keeper und Aluminium scheiterte. Rütenbrock übernimmt das Kommando Nach Wiederanpfiff übernahm der VfL die Kontrolle: Ein Eigentor von Hermes brachte Rütenbrock mit 2:1 in Führung (51.), ehe Niklas Fischer nach 67 Minuten auf 3:1 stellte. Doch Twist antwortete prompt, Nico Imming verkürzte per direkt verwandeltem Freistoß (69.). Späte Tore im Minutentakt Als Marek Heyne in der 84. Minute auf 4:2 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse: Zunächst flog Sofyan Dino bei Twist mit Rot vom Platz (90.), dann traf Imming in der Nachspielzeit zum 4:3 (90.+4). Nur Sekunden später stellte Phil Schnettberg den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (90.+9). Doch Twist gab nicht auf – Dominik Rumpke erzielte in der 90.+11 noch das 5:4. Kurz darauf war Schluss. Stimmen und Fazit „Wieder einmal so ein verrücktes Spiel von unserer Mannschaft, diesmal leider ohne Happy End“, kommentierte Alfons Schwieters im Liveticker. Rütenbrock dagegen feierte drei wichtige Punkte in einem Match, das in Erinnerung bleiben dürfte. Am Ende jubelte der VfL, während Grenzland Twist trotz großer Moral und später Treffer mit leeren Händen dastand. Eltern verliert den Faden, Börger findet die Punkte

– Foto: DJK Eintracht Börger

Börger dreht Partie in Eltern - 2:1-Auswärtssieg nach starker Steigerung