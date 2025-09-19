Listrup klaut Börger in letzter Minute die Punkte

– Foto: SV Listrup

[MATCH-1 3944605] In Börger war alles angerichtet für einen großen Abend. Zweimal lag die DJK zurück, zweimal kamen sie zurück. Als Ole Schürmann in der 67. Minute sogar das 3:2 erzielte, wähnte man die Gastgeber schon auf der Siegerstraße. Doch Listrup hatte noch Michael Bünker.

Der Stürmer glich zunächst kurz nach Schürmanns Führung wieder aus (71.) - eingewechselt, eiskalt, fertig. Und als dann in der Nachspielzeit alle schon Richtung Abpfiff schielten, schlug er noch einmal zu. 90.+5, Vorlage Pascal Blömers, Abschluss Bünker und plötzlich jubelte nur noch Listrup über ein 4:3, das die Gastgeber sprachlos zurückließ. Zuvor hatte das Spiel schon reichlich Dramatik geboten: Christoph Schwis (13.) und Marcel Knoop per Elfmeter (31.) trafen für Listrup, Noah Langen (23.) und Dominik Albers (49.) für Börger. Dazwischen Latte, Elfmeter-Diskussionen, ein unsicherer Keeper und viele Chancen hüben wie drüben. „Was ein Spiel hier in Börger“, notierte Liveticker-Schreiber Oldiges mehrfach. Am Ende hatte er recht: Es war eines dieser Kreisliga-Duelle, die niemand so schnell vergisst, außer vielleicht die DJK, die lieber nicht mehr daran erinnert werden möchte. __________ Lüßing trifft dreifach, Bokeloh grüßt wieder von oben

