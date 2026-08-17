Listrup historisch, Vorwärts makellos - der 3. Spieltag

Hier trudeln nach und nach die Spielberichte des dritten Spieltags ein, schließlich kann auch ich nicht auf acht Sportplätzen gleichzeitig stehen.
Und weil selbst der beste Liveticker mal einen Ball verspringen lässt: Feedback, Ergänzungen oder einen Fehler entdeckt? Dann meldet euch gerne hier. Korrekturen sind ausdrücklich erlaubt - VAR-Keller habe ich schließlich keinen.
Drei Spiele, drei Siege: Vorwärts II stürmt an die Spitze
Drei Spiele, drei Siege, Platz eins: Der SV Vorwärts Nordhorn II hat auch die Auswärtshürde beim zuvor ebenfalls ungeschlagenen SC Spelle-Venhaus II genommen. Robin Sandner erzielte dabei seinen ersten Saisontreffer.
Damit bleibt Vorwärts II als einziges Team der Liga ohne Punktverlust und grüßt mit neun Punkten von der Tabellenspitze.
Eine gelungene Berichterstattung zum Spiel gibt es bei EmsTV - den Beitrag haben wir hier verlinkt.
Später Doppelschlag: Freren knackt Salzbergen in der Schlussphase
Die SG Freren bleibt ungeschlagen und gewinnt mit 2:0 bei Alemannia Salzbergen. Lange blieb die Partie torlos, ehe Christoph Ahrens (83.) und Hmayun Nazari (89.) mit einem späten Doppelschlag für die Entscheidung sorgten.
Freren steht damit bei sieben Punkten aus drei Spielen, während Salzbergen weiter auf den ersten Ligapunkt wartet.
Den ausführlichen Spielbericht gibt es ebenfalls hier auf FuPa.
Kramer dreht das Spiel, Rother rettet Langen einen Punkt
Der SV Langen und Aufsteiger SC Baccum haben sich am dritten Spieltag mit 2:2 getrennt. Jan-Luca Bruns brachte die Gastgeber nach einem Freistoß per Kopf früh in Führung (13.), doch Lars Hense glich in der 26. Minute aus.
Nach der Pause drehte Baccum zunächst die Partie. Benjamin Kramer, schon Aufstiegsheld in der Relegation, traf mit einem Distanzschuss zum 1:2 (62.). Langen hatte jedoch die passende Antwort: Stefan Rother verwandelte in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 2:2-Endstand.
Damit wartet Langen nach drei Spieltagen weiterhin auf den ersten Sieg, während Baccum nach der Auftaktniederlage zum zweiten Mal in Folge unentschieden spielt.
Nach Pausenführung: Altenlingen erlebt böse Bentheimer Wende
Der ASV Altenlingen hat beim SV Bad Bentheim die erste Pflichtspielniederlage der Saison kassiert. Trotz einer 2:1-Pausenführung unterlag die Mannschaft von Jan Zevenhuizen am Ende mit 2:4.
Dabei lief zunächst vieles nach Plan. Jakob Plaß brachte den ASV in der 28. Minute in Führung, ehe Joshua da Cunha zum 1:1 ausglich (34.). Noch vor der Pause stellte Altenlingen per Handelfmeter von Andre Schnettberg den alten Abstand wieder her.
Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie jedoch komplett. Individuelle Fehler und defensive Probleme nutzte Bad Bentheim konsequent und drehte das Spiel noch zum 4:2-Heimsieg. Für Altenlingen endet damit nach zuvor vier ungeschlagenen Pflichtspielen die Serie. Bereits am Donnerstag wartet gegen den SV Veldhausen 07 die nächste Aufgabe.
Historisch: Listrup feiert ersten Bezirksliga-Heimsieg
Der SV Listrup bleibt als Bezirksliga-Neuling auf Erfolgskurs. Gegen Mitaufsteiger SV Suddendorf-Samern feierte die Mannschaft von Matthias Röttering einen 5:2-Erfolg und damit den ersten Bezirksliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte.
Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und gingen durch Sebastian Schrodt bereits nach drei Minuten in Führung. Nur zwei Minuten später antwortete Christoph Schwis per Kopf. Jonas Berger drehte die Partie zunächst zum 2:1 (34.), ehe Schrodt mit seinem zweiten Treffer noch vor der Pause ausglich (40.).
Nach dem Seitenwechsel übernahm Listrup das Kommando. Cedric Lölfing köpfte die Gastgeber erneut in Führung (63.), ehe Michael Bünker (79.) und Luke Lohmöller (90.+3) den verdienten 5:2-Heimsieg perfekt machten.
Nach dem 5:1 in Emsbüren ist es bereits der zweite deutliche Erfolg in Serie. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist der historische Bezirksliga-Start endgültig geglückt.
Bokeloh trotzt der Pokalwoche und feiert den ersten Dreier
Null Punkte, null Tore: Lohnes Fehlstart nimmt Konturen an
Der SV Bokeloh hat am dritten Spieltag seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Beim SV Veldhausen 07 setzte sich der Aufsteiger mit 2:1 durch und belohnte sich damit nach dem zusätzlichen Mittwochsprogramm im Bezirkspokal mit drei Punkten.
Kurz vor der Pause brachte Robin Bürschen die Gäste per direktem Freistoß in Führung (41.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein Eigentor von Malte Kamps auf 0:2 (53.). Veldhausen kam durch Hendrik Egbers in der 70. Minute noch einmal heran, doch Bokeloh brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
In einer umkämpften Partie verteilte Schiedsrichter Jakob Neubert, assistiert von Max Krone und Jannis Huelle, insgesamt sechs Gelbe Karten. Für Bokeloh bedeutet der Auswärtssieg nach dem Remis am vergangenen Spieltag nun den ersten Dreier in der Bezirksliga.
Der zweite Spieltag in der Opti-Wohnwelt-Emslandliga
Emsbüren bleibt im Fehlstart hängen
Im späten Sonntagsspiel setzte sich der VfL Weiße Elf Nordhorn mit 1:0 gegen Concordia Emsbüren durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Pascal Rode kurz vor der Pause in der 42. Minute, bereits sein drittes Saisontor.
➡️ Bilder zum Spiel von Florian Egbers
Während die Weiße Elf mit nun sieben Punkten aus drei Spielen auf den dritten Tabellenplatz klettert, sieht die Lage in Emsbüren ganz anders aus. Drei Spiele, drei Niederlagen - Concordia wartet weiter auf den ersten Punkt und steht nach dem dritten Spieltag am Tabellenende. Der Fehlstart ist damit endgültig perfekt
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Joker Rado zerlegt Schwefingen - Laxten gelingt die Pokal-Revanche
Der SV Olympia Laxten hat den dritten Spieltag mit einem 5:2-Auswärtssieg bei den SF Schwefingen eröffnet und damit erfolgreich Revanche für das Pokal-Aus gegen die Sportfreunde genommen.
Julian Hermet brachte Olympia nach acht Minuten mit einem indirekten Freistoß in Führung. Vorausgegangen war eine Entscheidung von Schiedsrichter Jonathan Tammer auf absichtlichen Rückpass, eine durchaus diskutierbare Szene.
Nur eine Minute später bot sich Schwefingen die große Chance zum Ausgleich, doch Felix Neumann setzte einen Foulelfmeter an den Pfosten. Weitere nennenswerte Möglichkeiten hatten die Gastgeber im ersten Durchgang kaum. Gen Zejnulahi erhöhte auf 2:0 (36.), ehe Sebastian Meyer kurz vor der Pause verkürzte (45.+2) und nach Wiederbeginn sogar zum 2:2 ausglich (51.).
Dann schlug die Stunde von Phil Rado: Erst in der 55. Minute für Max Podeswa eingewechselt, erzielte der Joker alle drei weiteren Laxtener Treffer (79., 89., 90.) und schoss Olympia zum deutlichen Auswärtssieg.
Geleitet wurde die Partie von Jonathan Tammer, an den Linien assistierten Noah Samuel Felschen und Nils Bojer.
➡️ Hier könnt ihr Phil Rado in die Elf-der-Woche wählen
Während Laxten nach dem 0:6 im Stadtderby gegen Altenlingen die passende Antwort liefert, bleibt Schwefingen in der Liga punktlos und vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch geht es für die Sportfreunde in Salzbergen weiter.
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