Listrup gewinnt im Schlammballett gegen Surwold

Es war kein Spiel für Feingeister. Der Rasen in Listrup erinnerte eher an ein Kartoffelfeld nach der Ernte, und so entwickelte sich genau das, was man erwarten durfte: ein kampfbetontes Duell mit mehr Grätschen als Torchancen. Das 0:0 zur Pause war folgerichtig, wer hier Schönheit suchte, musste schon sehr genau hinschauen. Nach dem Seitenwechsel wurde es kurzzeitig turbulent. In der 63. Minute durfte Surwold per Elfmeter jubeln - 0:1. Doch bevor sich der Jubel ganz entfalten konnte, hatte Cedric Lölfing im Gegenzug bereits ausgeglichen. Eine Minute zwischen Frust und Freude, das Spiel war wieder da, wo es hingehörte: mitten im Chaos.

Danach wurde wieder geackert, geschoben, gefoult - klassisches Emsland-Wetter, klassischer Emsland-Fußball. Erst in der Schlussphase kippte das Spiel. Ein Freistoß von Jonas Berger fand über Umwege Silas Stein, der die Kugel kunstvoll per Hacke ins Netz beförderte. Das 2:1, ein Treffer, der in diesem Match fast zu schön war, um wahr zu sein. Und weil es dann doch noch ein bisschen Dramatik brauchte, holte Christoph Schwis kurz darauf einen Elfmeter heraus, den Marcel Knoop souverän zum 3:1-Endstand verwandelte. Clever, effektiv, abgezockt - drei Adjektive, die man in Listrup gerne hört. Am Ende stand ein verdienter Sieg, ein stabiler Auftritt in der Defensive und das gute Gefühl, den Absteiger Surwold auf matschigem Untergrund ordentlich bearbeitet zu haben. Schön war’s nicht immer, aber erfolgreich. Und manchmal reicht das völlig aus. _____________________ Kaffee, Kuchen, Kunstrasen - Herzlake hat’s gebacken bekommen

– Foto: Max Robben

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr VfL Herzlake Herzlake Haselünner SV Haselünne 3 1 Abpfiff Wenn der Regen quer über den Herzlaker Kunstrasen zieht und die „Mantaplatte mal anders“ schon vor Anpfiff dampft, weiß man: Es ist Derbyzeit im Emsland. Rund 340 Zuschauer, bewaffnet mit Schirm, Schal und Kaffeebecher, sahen einen VfL Herzlake, der von Beginn an keinen Zweifel ließ, wem das Revier gehört. Nach nicht einmal elf Minuten hatte Eugen Freier den Ball schon zweimal im Netz versenkt, eiskalt wie der Nieselregen, der über die Tribüne zog. Haselünne wirkte da noch im Sonntagsmodus und tauchte nur selten gefährlich vor dem Herzlaker Tor auf. Zur Pause durfte man sich also bei Kaffee und Kuchen entspannt zurücklehnen: 2:0, alles im Griff, und die Zuschauer zufrieden. Nach dem Wechsel dasselbe Bild: Herzlake kontrollierte Ball und Gegner, Jonas Abeln machte in der 57. Minute das 3:0 und das in einer Phase, in der Haselünne kurzzeitig in Unterzahl war. Spätestens da war klar: Die rote Laterne würde heute weitergereicht. Zwar nutzte HSV-Torjäger Leo Döbber eine kleine Unachtsamkeit, um in der 71. Minute auf 3:1 zu verkürzen, doch das änderte wenig am Kräfteverhältnis. Herzlake spielte sich weiter in Rage oder besser gesagt: in Richtung Möhlenkamp, dem überragenden Haselünner Keeper, der mit seinen Paraden Schlimmeres verhinderte. Einzig die Chancenverwertung blieb das kleine Haar in der Suppe, aber wer nach 90 Minuten und drei Toren zufrieden in die Kabine gehen kann, dem sei verziehen. Fazit: Ein hochverdienter Sieg für den VfL Herzlake, der mit Einsatz, Zusammenhalt und einem Schuss Spielfreude das Derby klar für sich entschied. Der Lohn: drei Punkte, ein Stück Kuchen, und die rote Laterne ist erstmal Geschichte. Max Robben, danke für das Bild und den Liveticker! ____________________ Wenn keiner verlieren will und irgendwie auch keiner kann.