Listrup feiert Derbysieg nach Zitterpartie

Der SV Listrup hat nach fast sechs Jahren wieder ein Derby gegen den FC Leschede für sich entschieden. Vor mehr als 250 Zuschauern setzte sich die Elf von Trainer Matthias Röttering mit 3:2 (3:2) durch und musste nach einer dominanten Anfangsphase in der Schlussphase lange um die drei Punkte zittern.

Listrup erwischte einen Traumstart: Bereits nach zwei Minuten lenkte Leschedes Tobias Schürbrock einen Abschluss unglücklich ins eigene Tor. Der agile Michael „Mitch“ Bünker baute den Vorsprung per Doppelpack (26., 31.) auf 3:0 aus. Leschede wirkte zu diesem Zeitpunkt überfordert, kam jedoch noch vor der Pause zurück ins Spiel. Zunächst traf Felix Elfert nach Vorarbeit von Küpker (36.), wenig später verkürzte Johannes Duisen (41.) zum 2:3.

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein kampfbetontes Derby, in dem klare Chancen Mangelware blieben. Leschede drängte zwar auf den Ausgleich, fand aber gegen die kompakt verteidigenden Gastgeber kaum Lücken. Wenn doch ein Ball durchkam, war Listrups Schlussmann Torben Melbaum sicher zur Stelle.