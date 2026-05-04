Listrup bleibt oben dran - Bawinkel rutscht tiefer rein

Der SV Listrup hat seine Hausaufgaben im Saisonendspurt erledigt und den SV Bawinkel mit 3:0 bezwungen. Während die Gastgeber den Kontakt zur Tabellenspitze halten, wird die Luft für die Gäste im Tabellenkeller zunehmend dünner.

Am Sonntag setzte sich der SV Listrup im Heimspiel gegen den SV Bawinkel souverän mit 3:0 durch. Gegen zweikampfstarke Gäste erarbeiteten sich die Hausherren vor allem im ersten Durchgang mehrere gute Möglichkeiten und nutzten davon zwei konsequent.

In der 37. Minute brachte Christoph Schwis seine Mannschaft per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Vorausgegangen war die elfte Saisonvorlage von Michael Bünker. Kurz vor dem Halbzeitpfiff legte Cedric Lölfing nach und erhöhte in der 45. Minute auf 2:0. Mit dieser verdienten Führung ging Listrup in die Pause.

Bünker sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Bawinkel stärker aus der Kabine und gestaltete die Partie offener. Große Torchancen blieben auf beiden Seiten jedoch lange Mangelware.

In der 73. Minute fiel dann die Vorentscheidung: Michael Bünker traf zum 3:0 und erzielte damit seinen 19. Saisontreffer. Der Treffer gab dem SV Listrup zusätzliche Sicherheit, sodass auch die letzten Möglichkeiten der Begegnung den Gastgebern gehörten.

Mit dem Heimsieg hält der SV Listrup weiter Anschluss an die Tabellenspitze. Für den SV Bawinkel verschärft sich dagegen die Situation: Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt nur noch fünf Punkte.

Für Listrup geht es am kommenden Sonntag mit dem letzten Auswärtsspiel der Saison beim SV Teglingen weiter. Der SV Bawinkel empfängt bereits am Freitagabend den FC Leschede.

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