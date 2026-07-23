Lisa Sum, FC Heitersheim: "Einzug in DFB-Pokal wäre das i-Tüpfelchen"

Die Fußballerinnen des FC Heitersheim haben den nächsten Aufstieg geschafft: 2022 noch in der Kreisliga B, spielen Kapitänin Lisa Sum und Co. kommende Saison erstmals in der Verbandsliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Heitersheim − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. Als Tabellenzweiter der Landesliga mussten die Fußballerinnen aus der Malteserstadt den Umweg über die Aufstiegsspiele gehen. Dort drehte das Team von Trainer Akin Acar einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel und setze sich dank eines 6:1 im Rückspiel gegen den FC Wittlingen durch. Lisa Sum, Kapitänin der Aufstiegsmannschaft, blickt auf die so erfolgreiche Spielzeit 2025/26 zurück.
BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
Aus Überzeugung, Zusammenarbeit und Leidenschaft wurde eine besondere Saison.
BZ: Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?
Neben unserem Zusammenhalt waren vor allem unser Ehrgeiz, unsere Motivation und unsere Mentalität entscheidend. Wir hatten die gesamte Saison ein klares Ziel vor Augen, haben im Training hart gearbeitet und waren bereit, füreinander immer den einen Schritt mehr zu gehen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.