Lisa Sum, FC Heitersheim: "Einzug in DFB-Pokal wäre das i-Tüpfelchen" Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Heitersheim − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. von Lukas Karrer (BZ) · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Großer Jubel bei den Fußballerinnen des FC Heitersheim nach dem Aufstieg in die Verbandsliga. – Foto: Norbert Kreienkamp

Die Fußballerinnen des FC Heitersheim haben den nächsten Aufstieg geschafft: 2022 noch in der Kreisliga B, spielen Kapitänin Lisa Sum und Co. kommende Saison erstmals in der Verbandsliga. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateurfußball. Heute: der FC Heitersheim − Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga. Als Tabellenzweiter der Landesliga mussten die Fußballerinnen aus der Malteserstadt den Umweg über die Aufstiegsspiele gehen. Dort drehte das Team von Trainer Akin Acar einen 0:2-Rückstand aus dem Hinspiel und setze sich dank eines 6:1 im Rückspiel gegen den FC Wittlingen durch. Lisa Sum, Kapitänin der Aufstiegsmannschaft, blickt auf die so erfolgreiche Spielzeit 2025/26 zurück.

BZ: Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen? Aus Überzeugung, Zusammenarbeit und Leidenschaft wurde eine besondere Saison.