Auch eine Sonderbewacherin kann selten verhindern, dass Lisa Rebholz (links) Tore schießt. Foto: Axel Schmitz/pakalski-press

Lisa Rebholz stürmt zur Torjäger-Krone TuS Wörrstadts Fußballerin schafft in einem Punktspiel sage und schreibe acht Treffer – auch dank der Zuspiele ihrer Gefährtinnen Verlinkte Inhalte Frauen VL Südwest TuS Wörrsta. Lisa Marie Rebholz

Alzey. Lisa Rebholz weiß, was sie will. Auch auf dem Fußball-Platz. Wenn sie den betritt, erzählt die 23-Jährige, hat sie im Kopf, wie viele Tore sie in den folgenden 90 Spielminuten erzielen will. Manchmal geht der Plan auf. Und manchmal halt nicht. So wie beim 14:0 in der Verbandsliga-Partie bei der SG Ingelheim/Drais. „Vier Treffer hatte ich mir vorgenommen“, schildert die Offensiv-Fußballerin von TuS Wörrstadt augenzwinkernd. Am Ende waren es nicht halb, sondern gleich doppelt so viele.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. 24 Punktspiele und 29, eigentlich sogar 30, Tore

Insgesamt hat Lisa Rebholz laut Fussball.de in der zurückliegenden Runde in 24 Begegnungen 29 Tore erzielt. Erfolgreicher war keine einzige Stürmerin in dieser Klasse. So ist die Architektur-Studentin als Torschützenkönigin aus der Saison gegangen. Ein schönes Gefühl, mit dem sie eingangs der Runde überhaupt nicht rechnete. Anfangs war es ihr auch gar nicht so wichtig, wo sie im Ranking stand, skizziert die ehemalige Jugend-Bundesliga-Fußballerin: „Aber dann entwickelten sich die Dinge“. In der Torjägerliste schloss sie zu ihrer Teamgefährtin Nele Janssen auf, die bis dahin weit vorne rangierte. Rebholz: „Da packte mich dann der Ehrgeiz. Und nun bin ich froh, dass es geklappt hat“, sagt die Fleißarbeiterin. Nele Janssen hat sie zwischenzeitlich weit hinter sich gelassen. Ihre schärfste Konkurrentin im Kampf um die Torjägerkrone musste studienbedingt mit dem Fußball kürzertreten.