Lisa Kröper: "Der Wille, die Mannschaftsleistung zu belohnen"

Der Fußball kennt die großen Erzählungen, die raschen Karrieren, die steilen Aufstiege. Und er kennt die leiseren Geschichten, jene, die sich nicht aus Sensationen speisen, sondern aus Entwicklung, Geduld und innerer Überzeugung. Die Geschichte von Lisa Kröper gehört zu dieser zweiten Kategorie. Sie handelt von einer Spielerin, die nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit begann, sich aber über Jahre hinweg in eine Rolle hineingearbeitet hat, die heute für den FSV Waldebene Stuttgart Ost von zentraler Bedeutung ist.

Dass ihr Team die Winterpause der Oberliga Baden-Württemberg auf dem zweiten Tabellenplatz verbringt, empfindet die aktuell 27-jährige Kröper nicht als Selbstverständlichkeit. „Zu Beginn hatten wir einen schwierigen Start und mussten uns durch die vielen Neuzugänge zunächst erstmal als Mannschaft finden“, sagt sie. Doch stolz fügt sie hinzu: „Mittlerweile hat es sich gut gefügt und demnach bin ich sehr zufrieden, dass wir seit neun Ligaspielen ungeschlagen sind und das Zusammenspiel von Spiel zu Spiel an Qualität und Freude zunimmt.“

Kröper ist in dieser Mannschaft eine der prägenden Figuren – nicht, weil sie sich in den Vordergrund drängt, sondern weil ihr Spiel Verantwortung ausstrahlt. Dass sie an einem Großteil der bisherigen Tore direkt beteiligt war, bewertet sie nicht als persönliche Auszeichnung. „Es freut mich sehr, dass ich einen Beitrag zum Erfolg leisten kann, der jedoch auch nur durch alle anderen Mitspielerinnen möglich ist“, betont sie. Auffällig ist dabei ihr wiederkehrender Blick auf das Kollektiv: „Da ist es letztendlich nicht relevant, wer die Tore geschossen hat, da wir uns aufgrund unserer Mannschaftsleistung gemeinsam belohnt haben.“

Auf die Frage nach ihrem Torriecher antwortet sie ohne romantische Verklärung. „Ich denke, dass es vor allem der Wille ist, die Mannschaftsleistung zu belohnen und einen Erfolg einzufahren.“ Es ist ein Satz, der viel über ihr Selbstverständnis verrät. Tore erscheinen bei ihr nicht als Ausdruck von Egoismus, sondern als logische Konsequenz eines gemeinsamen Vorhabens. Erst danach fügt sie fast beiläufig hinzu: „Ein weiterer Faktor ist sicherlich auch, dass ich einfach gerne auf das Tor schieße.“

Auch ihre Beschreibung des eigenen Spielstils bleibt konkret. „Ich spiele gerne offensiv auf dem linken Flügel, da ich hier sowohl die Option habe, die Linie entlang zu sprinten, um zu flanken oder nach innen zu ziehen, um selbst auf das Tor abzuschließen.“ Dass sie beidfüßig ist, kommt ihr dabei entgegen – ebenso wie ihre Vorliebe, den Ball am Fuß zu haben, um Situationen technisch zu lösen oder Tempo aufzunehmen.

Zwischen Heimat und Herausforderung

Seit 2018 ist Kröper – mit einer kurzen Unterbrechung – eng mit Stuttgart Ost verbunden. Der Wechsel zum SV Hegnach im Sommer 2023 war bewusst gewählt. „Nach einer Anfrage von Hegnach habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung anzunehmen, da ich interessiert daran war, eine Liga höher zu spielen“, erklärt sie. Die Rückkehr zur Waldebene folgte ein Jahr später – aus beruflichen Gründen, aber auch aus Überzeugung. „Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen“, sagt sie. „Vor allem aufgrund des herzlichen Umfelds fühle ich mich auf der Waldebene sehr wohl.“

Ein Verein im Wandel

Seit dieser Saison trägt das Team das Logo der Stuttgarter Kickers auf dem Trikot. Die Kooperation mit dem Traditionsverein ist für Kröper mehr als ein formaler Schritt. „Diese Kooperation ist sicherlich etwas Besonderes“, sagt sie. „Die Stuttgarter Kickers haben sich im Herrenbereich einen Namen gemacht und waren bereits erstklassig.“ Daraus leitet sie keinen Anspruch, sondern Motivation ab: „Da steigt natürlich die Motivation, dieses Niveau im Frauenbereich aufzubauen und irgendwann zu erreichen.“

Ausblick ohne große Worte

Für die Rückrunde formuliert Kröper ihre Ziele bewusst zurückhaltend. „Ich bin sehr gespannt auf die Rückrunde und zuversichtlich, dass wir einige Erfolge einfahren werden.“ Entscheidend sei der Zusammenhalt: „Wir verstehen uns als Mannschaft sehr gut untereinander und haben Freude am gemeinsamen Zusammenspiel.“ Erst am Ende wird sie konkreter: „Ein Aufstieg in die nächsthöhere Liga mit diesem Verein wäre für mich persönlich ein erstrebenswertes Erlebnis.“

Es ist kein lauter Traum, eher ein ruhiger Wunsch. Und vielleicht passt genau das zu einer Spielerin, deren Karriere weniger von großen Gesten lebt als von der Fähigkeit, im richtigen Moment zur Stelle zu sein – für ihr Team, für den Verein, für den nächsten gemeinsamen Schritt.