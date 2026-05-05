Lisa Dimpflmaier erlöst Forstern in der 94. Minute mit dem 1:0-Siegtor

Forstern 2 - Oberaus – Foto: Günter Herkner

Die zweite Mannschaft des FCF rang den FC Oberau nieder. Ein später Treffer bringt drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Diesmal hat Forsterns zweite Frauenfußballmannschaft die drei Punkte regelrecht erzwungen: Vor einer gut gefüllten Heimtribüne machte die FCF-Truppe mit dem 1:0 erst in der Nachspielzeit den Sack zu und erfüllte dadurch die Erwartungen ihres Trainers Michael Kiefer. Der sagte nämlich, er habe ab Minute eins fest mit einem Sieg gegen den FC Oberau gerechnet.

Ganz so spannend hätte die Partie laut dem Übungsleiter derweil allerdings nicht ausfallen müssen. Denn: „Es war ein Spiel auf ein Tor.“ Daher sei es auch fast unmöglich, die einzelnen, meist hundertprozentigen Chancen aufzuzählen.

Insbesondere bei den zahlreichen Eins-gegen-eins-Situationen mit der gegnerischen Keeperin machten sich Lisa Dimpflmaier und Maria Zierer jedoch häufig „selbst das Leben schwer“, wobei Kiefer auch zugeben musste: „Die Torfrau hat viel abgelaufen und gehalten.“

Natürlich sei der Frust zur Pause daher durchaus spürbar gewesen. An der eigenen Offensivpower habe dies allerdings nichts geändert. Mit einem guten Mix aus Distanzschüssen, Standards, Alleingängen sowie weiten Bällen in die Spitze sorgte man entsprechend für ein zumindest spielerisch eindeutiges Duell, in dem lange Zeit aber das nötige Glück fehlte. So blieb den Forsternerinnen nach einem Ziehen am Arm von Johanna Kink auch ein aus Sicht von Kiefer klarer Foulelfmeter verwehrt.

Doch in der 94. Minute folgte endlich die Erlösung: Nach einem Ballgewinn im Pressing war es der Heimelf gelungen, den Angriff erfolgreich auszuspielen und durch Dimpflmaier zum 1:0 einzuschieben. „Und dann sind alle Dämme gebrochen“, bestätigt der FCF-Trainer, dessen Team dem eigenen Saisonziel – dem Klassenerhalt – damit einen großen Schritt näherkommt.