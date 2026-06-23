Lirich im Tal der Tränen: "Fußballgott nicht auf unserer Seite"

Kapitän Andre Peters erzielte den 1:3-Anschlusstreffer, der Lirich in die Verlängerung rettete. – Foto: Markus Becker

Der letzte Kopfball saß, direkt danach war Schluss. Für die DJK Arminia Lirich platzte der Traum vom Klassenerhalt mit der allerletzten Aktion der Verlängerung. Entsprechend niedergeschlagen zeigte sich Trainer Jens Szopinski nach dem 1:4 gegen den VdS Nievenheim.

"Gerade in der Art und Weise ist das extrem bitter", sagte der Coach. Dabei verschwieg er auch die Schwächen seiner Mannschaft nicht. "Bis zur 70. Minute waren wir sehr inaktiv und passiv." Erst nach dem verwandelten Handelfmeter zum 1:3 erspielte sich Lirich etwas Oberwasser. In der Verlängerung hatten die Gäste zwar mehr vom Ball. Bei drückenden Temperaturen war allerdings auch allen Akteuren anzumerken, dass im konditionellen Tank nicht mehr viel übrig war. "Man hat gemerkt, dass bei Nievenheim mit dem Gegentor ein Stück weit der Bruch drin war. Wir hatten mehr Kontrolle und haben mehr am Spielgeschehen teilgenommen."

Umso schmerzhafter sei schließlich der entscheidende Gegentreffer gewesen. "Mit der allerletzten Szene des Spiels so einen Lucky Punch zu bekommen, das tut verdammt weh. Das haben meine Jungs absolut nicht verdient." Statt des erhofften Klassenerhalts muss Lirich nun den Gang in die Kreisliga A antreten. "Ich bin fix und alle, völlig in einem Loch."

Liga-Aufholjagd wird nicht belohnt

Ähnlich wie Kontrahent Nievenheim kämpften sich auch die Liricher erst im späten Saisonverlauf in die Extrarunde der Relegation. "Wir waren vor sechs Wochen gefühlt für alle mausetot und haben uns noch einmal richtig herangerobbt." So deutete sich gerade mit dem 3:1-Hinspielsieg auch ein Happy End für die Arminia an. "Aber heute sollte es einfach nicht sein. Der Fußballgott war nicht auf unserer Seite."

Dass der Zwei-Tore-Vorsprung womöglich für zu viel Sicherheit gesorgt haben könnte, verneinte der Übungsleiter entschieden. "Wir haben den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, dass das ein trügerisches Ergebnis ist." Mit dem Gegentreffer kurz vor dem Halbzeitpfiff änderte sich die Dynamik jedoch schlagartig. Zu Beginn des zweiten Durchgangs war das Momentum deswegen auch ganz klar auf Seiten der Nievenheimer. "Das macht etwas mit dem Kopf. Dazu kamen heute noch die Temperaturen. Irgendwann werden Beine und Kopf schwer."

Torwart-Wechsel mit Blick auf die Elfmeter-Lotterie

Für Verwunderung sorgte kurz vor einem möglichen Elfmeterschießen der Torwartwechsel der Gäste. Kay Weßling, der innerhalb des Teams als ausgewiesener Elfmeter-Spezialist gilt, ersetzte noch kurz vor Schluss Jonas Hartmann. "Sogar unser Torwart hat in der Halbzeit der Verlängerung gesagt: 'Bringt Kay, der hält gleich zwei oder drei.'" Beim entscheidenden Gegentreffer war er jedoch machtlos. "Der war nicht haltbar. Da steht ein Spieler komplett frei und köpft den Ball ein."