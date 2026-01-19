Lirian Ismajli wechselt zum TuS Lörrach-Stetten

Der TuS Lörrach-Stetten rüstet sich weiter für die Rückrunde und den Aufstiegskampf in der Bezirksliga. Wie der Tabellenführer mitteilte, ist Lirian Ismajli in der Winterpause vom Landesligisten SV Weil an die Tullastraße gewechselt. "Der 28-Jährige ist im Defensivbereich variabel einsetzbar und bringt sehr viel Erfahrungswerte mit. Das wird uns helfen, unsere gesteckten Ziele näher zu bringen", so TuS-Sportchef Franco Viteritti. Ismajli rückte im Sommer 2017 aus dem Weiler Nachwuchs zu den Aktiven auf und lief seitdem für die Blau-Weißen in der Landes- und Verbandsliga auf. In dieser Runde kam er in allen drei Weiler Mannschaften zum Einsatz.