 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligavorschau

Liria will in Kladow nachlegen, Meteor bei Mahlsdorf II

Der 27.Spieltag der Landesliga-Staffel 2 in der Vorschau

von far · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Archiv: Liria (rot) in Aktion
Archiv: Liria (rot) in Aktion – Foto: Kevin Reiprich

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Landesliga Berlin - 2
SSC Teutonia
FC Viktoria II
Mahlsdorf II
KöpenickerFC

Nach dem Sieg im Nachholspiel bei Union 06 baut BFC Meteor 06 seine Spitzenposition weiter aus und geht mit großen Schritten Richtung Meisterschaft und Berlin-Liga. Dahinter liefern sich Köpenicker FC und SSC Teutonia ein enges Rennen um Platz zwei und die mögliche Relegation gegen akutell Johannisthal. Im Tabellenkeller stehen vor allem Kladow, Union 06, Liria und Wannsee unter Druck.

Morgen, 19:30 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912
FC Stern Marienfelde 1912Marienfelde
SSC Teutonia
SSC TeutoniaSSC Teutonia
19:30
Teutonia steht mit 50 Punkten auf Rang drei und braucht im Rennen um Platz zwei dringend einen Sieg. Marienfelde spielt mit 44 Punkten eine starke Saison und will den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Ein echtes Topspiel zum Auftakt des Spieltags.

Sa., 09.05.2026, 16:15 Uhr
VfB Fortuna Biesdorf
VfB Fortuna BiesdorfFo. Biesdorf II
Türkiyemspor Berlin
Türkiyemspor BerlinTürkiyemspor
16:15

Biesdorf II kämpft mit 20 Punkten weiter gegen den Abstieg. Türkiyemspor steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld und reist als Favorit an. Die Gastgeber benötigen im Kellerkampf dringend Zähler.

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf
BSV Eintracht MahlsdorfMahlsdorf II
BFC Meteor 06
BFC Meteor 06Meteor 06
16:30

Spitzenreiter Meteor reist mit 63 Punkten und viel Selbstvertrauen nach Mahlsdorf. Der Tabellenführer hat den direkten Aufstieg fest im Blick und will den Vorsprung weiter ausbauen. Mahlsdorf II steht mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen.

So., 10.05.2026, 12:30 Uhr
FC Internationale Berlin
FC Internationale BerlinFC Inter II
SC Union 06
SC Union 06SC Union 06
12:30

Internationale II hat sich mit 31 Punkten etwas Luft verschafft und will den Klassenerhalt weiter absichern. Union 06 steckt mit 17 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht nahezu zwingend einen Sieg.

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
SF Kladow
SF KladowSF Kladow
FC Liria 1985 Berlin
FC Liria 1985 BerlinFC Liria
13:00

Abstiegskampf pur: Kladow steht mit 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, Liria liegt mit 19 Punkten ebenfalls tief im Keller. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
VfB Hermsdorf Berlin
VfB Hermsdorf BerlinHermsdorf
FSV Hansa 07
FSV Hansa 07Hansa 07
14:00

Hermsdorf und Hansa trennen nur drei Punkte. Beide Teams spielen eine stabile Saison im oberen Mittelfeld und wollen ihre Position festigen. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

So., 10.05.2026, 14:30 Uhr
FV Wannsee
FV WannseeFV Wannsee
FC Viktoria 1889 Berlin
FC Viktoria 1889 BerlinFC Viktoria II
14:30

Wannsee kämpft mit 19 Punkten weiter gegen den Abstieg und braucht dringend Zähler. Viktoria II steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann etwas entspannter auftreten. Die Gastgeber stehen klar stärker unter Druck.

Di., 12.05.2026, 19:45 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901
FSV Berolina Stralau 1901Stralau
Köpenicker FC
Köpenicker FCKöpenickerFC
19:45

Köpenick verteidigt mit 51 Punkten aktuell Rang zwei und will den Vorsprung auf Teutonia behaupten. Stralau steht mit 28 Punkten noch nicht endgültig sicher. Die Gäste stehen im Aufstiegsrennen unter Zugzwang

Dennis Bohnsack (li) nicht zu stoppen bei Köpenick
Dennis Bohnsack (li) nicht zu stoppen bei Köpenick – Foto: Frank Arlinghaus

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