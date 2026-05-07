Liria will in Kladow nachlegen, Meteor bei Mahlsdorf II

Nach dem Sieg im Nachholspiel bei Union 06 baut BFC Meteor 06 seine Spitzenposition weiter aus und geht mit großen Schritten Richtung Meisterschaft und Berlin-Liga. Dahinter liefern sich Köpenicker FC und SSC Teutonia ein enges Rennen um Platz zwei und die mögliche Relegation gegen akutell Johannisthal. Im Tabellenkeller stehen vor allem Kladow, Union 06, Liria und Wannsee unter Druck.
Biesdorf II kämpft mit 20 Punkten weiter gegen den Abstieg. Türkiyemspor steht mit 43 Punkten im oberen Mittelfeld und reist als Favorit an. Die Gastgeber benötigen im Kellerkampf dringend Zähler.
Spitzenreiter Meteor reist mit 63 Punkten und viel Selbstvertrauen nach Mahlsdorf. Der Tabellenführer hat den direkten Aufstieg fest im Blick und will den Vorsprung weiter ausbauen. Mahlsdorf II steht mit 36 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann befreit aufspielen.
Internationale II hat sich mit 31 Punkten etwas Luft verschafft und will den Klassenerhalt weiter absichern. Union 06 steckt mit 17 Punkten tief im Tabellenkeller und braucht nahezu zwingend einen Sieg.
Abstiegskampf pur: Kladow steht mit 15 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz, Liria liegt mit 19 Punkten ebenfalls tief im Keller. Für beide Teams zählt nur ein Sieg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten.
Hermsdorf und Hansa trennen nur drei Punkte. Beide Teams spielen eine stabile Saison im oberen Mittelfeld und wollen ihre Position festigen. Ein enges Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
Wannsee kämpft mit 19 Punkten weiter gegen den Abstieg und braucht dringend Zähler. Viktoria II steht mit 33 Punkten im gesicherten Mittelfeld und kann etwas entspannter auftreten. Die Gastgeber stehen klar stärker unter Druck.
Köpenick verteidigt mit 51 Punkten aktuell Rang zwei und will den Vorsprung auf Teutonia behaupten. Stralau steht mit 28 Punkten noch nicht endgültig sicher. Die Gäste stehen im Aufstiegsrennen unter Zugzwang
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