Liria erwartet Union 06 – Türkiyemspor gegen Köpenick

Der 19. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 2 bringt Spannung an der Spitze und im Tabellenkeller. Spitzenreiter BFC Meteor 06 tritt bei Viktoria 1889 II an, Verfolger SSC Teutonia ist bei Fortuna Biesdorf II gefordert und der drittplatzierte FC Stern Marienfelde empfängt mit den SF Kladow ein Team aus der Abstiegszone. Im Tabellenkeller richtet sich der Blick besonders auf das direkte Duell zwischen dem Vorletzten FC Liria 1985 Berlin und Schlusslicht SC Union 06, während Türkiyemspor und der Köpenicker FC im oberen Tabellendrittel aufeinandertreffen.k.

Teutonia reist als Tabellenzweiter an und gehört weiterhin zu den heißesten Anwärtern auf den Aufstieg. Die Mannschaft von Trainer Matthias Wolk spielt eine starke Saison und verfügt mit 51 Toren über eine der gefährlichsten Offensiven der Liga. Beim 1:1 gegen Türkiyemspor Berlin am vergangenen Spieltag ließ Teutonia allerdings Punkte liegen. In der Offensive bleibt besonders Phelan Ackerschewski gefährlich, der bereits elf Treffer erzielt hat, acht davon vom Elfmeterpunkt. Auch Marvin Kubens gehört mit zehn Toren zu den gefährlichsten Angreifern der Liga.

Für den VfB Fortuna Biesdorf II beginnt der Spieltag mit einer schwierigen Aufgabe. Der Aufsteiger steht aktuell auf Tabellenplatz zwölf und braucht weiterhin Punkte, um sich von der Abstiegszone fernzuhalten. Trainer Roy-Marvin Laumer muss nach der deutlichen 2:7-Niederlage beim VfB Hermsdorf Berlin vor allem die Defensive stabilisieren. Gegen den SSC Teutonia wartet jedoch eine der stärksten Mannschaften der Liga.

So., 08.03.2026, 10:15 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf II FSV Hansa 07 Hansa 07 10:15 PUSH

Der BSV Eintracht Mahlsdorf II geht als Tabellenzehnter in diesen Spieltag und sammelt zuletzt Selbstvertrauen. Die Mannschaft von Trainer Mirko Wilke gewinnt am vergangenen Spieltag überraschend mit 2:0 gegen den FC Internationale Berlin II und verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenmittelfeld. Mit dem FSV Hansa 07 reist jedoch ein offensivstarkes Team an. Die Mannschaft von Trainer Patrick Fischer steht aktuell auf Tabellenplatz sieben und bleibt mit 48 erzielten Treffern eines der torgefährlichsten Teams der Liga. Beim 2:1-Sieg gegen SC Union 06 am vergangenen Spieltag zeigt Hansa erneut seine offensive Qualität. Besonders Yunus Can sorgt regelmäßig für Gefahr und steht mit zehn Treffern weit oben in der Torschützenliste.

So., 08.03.2026, 12:30 Uhr FC Internationale Berlin FC Inter II FSV Berolina Stralau 1901 Stralau 12:30 PUSH

Der FC Internationale Berlin II steht aktuell auf Tabellenplatz neun und bewegt sich im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Yannik Lüdtke muss am vergangenen Spieltag allerdings eine 0:2-Niederlage beim BSV Eintracht Mahlsdorf II hinnehmen. Der FSV Berolina Stralau reist als Tabellenelfter an und hat zuletzt ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft von Trainer Fernando Rebora Boy gewinnt am vergangenen Spieltag mit 5:2 gegen die SF Kladow und sammelt wichtige Punkte im Kampf gegen die Abstiegszone. Mit einem weiteren Erfolg könnte Stralau den Abstand nach unten weiter vergrößern.

So., 08.03.2026, 16:30 Uhr FC Stern Marienfelde 1912 Marienfelde SF Kladow SF Kladow 16:30 PUSH

Der FC Stern Marienfelde gehört weiterhin zu den Teams im Aufstiegsrennen. Die Mannschaft von Trainer Maximilian Bunde steht aktuell auf Tabellenplatz drei und hat mit 36 Punkten weiterhin engen Kontakt zu den beiden Spitzenplätzen. Beim überzeugenden 4:1-Sieg gegen den FV Wannsee am vergangenen Spieltag unterstreicht Stern seine Ambitionen. Ganz anders ist die Situation bei den SF Kladow. Das Team von Trainer Furkan Sensoy steht aktuell auf Tabellenplatz 14 und damit auf einem direkten Abstiegsplatz. Die deutliche 2:5-Niederlage beim FSV Berolina Stralau am vergangenen Spieltag verschärft die Lage zusätzlich. Kladow benötigt dringend Punkte, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze nicht zu verlieren. Gegen den formstarken FC Stern Marienfelde wartet jedoch eine äußerst schwierige Aufgabe.

So., 08.03.2026, 13:45 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria SC Union 06 SC Union 06 13:45 PUSH

Im Tabellenkeller kommt es zu einem direkten Duell zweier abstiegsbedrohter Teams. Der FC Liria 1985 Berlin steht aktuell auf Tabellenplatz 15 und kämpft dringend um Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Mannschaft von Trainer Alvi Kallço verliert am vergangenen Spieltag allerdings deutlich mit 0:3 beim BFC Meteor 06. Immerhin verfügt Liria mit M. Hassanzadeh über einen der treffsichersten Stürmer der Liga, der bereits elf Tore erzielt hat. Noch schwieriger ist die Situation beim SC Union 06. Der Aufsteiger bildet mit nur vier Punkten das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft von Trainer Marcel Marschalky verliert zuletzt mit 1:2 beim FSV Hansa 07 und bleibt damit weiter tief im Tabellenkeller. Für Union wird jede Partie zunehmend zum Endspiel im Kampf um die Landesliga-Existenz.

So., 08.03.2026, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II BFC Meteor 06 Meteor 06 14:00 PUSH

Der Tabellenführer reist nach Lichterfelde. Der BFC Meteor 06 führt die Tabelle mit 40 Punkten an und präsentiert sich bislang als konstanteste Mannschaft der Liga. Die Mannschaft von Trainer Demircan Dikmen gewinnt zuletzt souverän mit 3:0 gegen den FC Liria 1985 Berlin. Offensiv sorgt besonders Simon Böhm für Gefahr, der mit zwölf Treffern zu den erfolgreichsten Torjägern der Liga gehört. Die zweite Mannschaft von Viktoria 1889 steht aktuell auf Tabellenplatz acht und bewegt sich im gesicherten Mittelfeld. Die Mannschaft kommt am vergangenen Spieltag zu einem 0:0 beim Köpenicker FC und zeigt dabei eine stabile Defensive. Mit Spielern wie Matthieu Weinlein, der bereits acht Tore erzielt hat, verfügt Viktoria II aber auch über Qualität in der Offensive.

So., 08.03.2026, 11:45 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor Köpenicker FC KöpenickerFC 11:45 PUSH

Ein interessantes Duell im oberen Tabellendrittel steigt bei Türkiyemspor Berlin. Die Mannschaft von Trainer Deniz Özkaya steht aktuell auf Tabellenplatz sechs und stellt mit nur 13 Gegentoren eine der stabilsten Defensiven der Liga. Beim 1:1 beim SSC Teutonia am vergangenen Spieltag zeigt Türkiyemspor erneut, dass das Team auch gegen Spitzenteams bestehen kann. Der Köpenicker FC reist als Tabellenfünfter an und gehört weiterhin zur erweiterten Spitzengruppe. Die Mannschaft der Trainer Marco Hamann und Paul Weinholz kommt am vergangenen Spieltag allerdings nicht über ein torloses 0:0 gegen Viktoria 1889 II hinaus. Offensiv verfügt Köpenick dennoch über enorme Qualität: Dominik Bohnsack führt mit 15 Treffern die Torschützenliste der Liga an, während auch R. Ilinseer mit elf Toren zu den gefährlichsten Angreifern gehört.

So., 08.03.2026, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee VfB Hermsdorf Berlin Hermsdorf 14:30 live PUSH