Lipsia Eutritzsch verzweifelt an der eigenen Chancenverwertung

Dabei spiegelte das Ergebnis den Spielverlauf nur unzureichend wider. Eutritzsch war über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft, versäumte es jedoch, sich für den betriebenen Aufwand zu belohnen. Die Gäste agierten hingegen höchst effizient: Ein Doppelschlag von Niklas Noah Pohl innerhalb von nur drei Minuten (25. und 28. Spielminute) stellte den Spielverlauf in der ersten Halbzeit auf den Kopf. Lipsia rannte in der Folge unermüdlich an, doch mehr als der Anschlusstreffer durch den eingewechselten Anton Husar in der vierten Minute der Nachspielzeit sprang nicht mehr heraus.

Julius Nitzsche, der Sportliche Leiter der Eutritzscher, verfolgte die Partie zwar aus der Urlaubsdistanz, erhielt jedoch ein eindeutiges Meinungsbild von den Beobachtern vor Ort. „Ich habe mit mehreren Leuten geredet, die alle das gleiche gesagt haben. Was sich auch mit dem Spielbericht aus Riesa deckt“, erklärte Nitzsche nach seiner Rücksprache. Die Analyse fiel dabei ernüchternd aus: „Wir hatten Chancen für drei Spiele, müssen das Spiel gewinnen. Nutzen sie aber nicht und stehen somit leider ohne Punkte da.“

Die statistische Überlegenheit und die Qualität der herausgespielten Möglichkeiten fanden keine Entsprechung auf der Anzeigetafel. Durch diese Niederlage rutscht der SV Lipsia Eutritzsch mit weiterhin 21 Punkten auf den 13. Tabellenplatz ab und befindet sich weiterhin in der Gefahrenzone. Die BSG Stahl Riesa klettert durch den Auswärtssieg auf Rang sechs und schließt nach Punkten zum Tabellenfünften aus Laubegast auf. Für Eutritzsch gilt es nun, die zweifellos vorhandene spielerische Substanz in den kommenden Wochen endlich wieder in Zählbares umzumünzen.