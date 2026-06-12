Lipsia Eutritzsch im nächsten Endspiel gegen Freital II

Der psychologische Vorteil dürfte dieses Mal aufseiten der Havel-Elf liegen. Während Lipsia beim DSC einen 0:2-Pausenrückstand moralisch eindrucksvoll in einen Sieg drehte, erlebte der SC Freital II am vergangenen Spieltag ein Fiasko und unterlag der BSG Stahl Riesa im eigenen Stadion deutlich mit 0:4. Dennoch ist der kommende Gegner nicht zu unterschätzen, wie das Hinspiel im vergangenen November bewies. Damals behielten die Freitaler knapp mit 2:1 die Oberhand; den Treffer für Lipsia erzielte seinerzeit Maximilian Stöckmann.

Diese Scharte aus der Hinrunde will der Leipziger Aufsteiger nun vor heimischer Kulisse auswetzen, um den Verbleib in der sächsischen Eliteklasse aus eigener Kraft zu sichern. Das Fundament dafür soll der Schwung aus dem jüngsten Erfolgserlebnis sein. „Wir gehen nach letzter Woche mit einem positiven Gefühl ins Spiel“, erklärt Nitzsche selbstbewusst und gibt die unmissverständliche Marschroute für den Samstagnachmittag vor: „Wir wollen die drei Punkte unbedingt bei uns behalten.“