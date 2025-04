Lippstädter "Torwart-Legende" greift wieder in der Oberliga an

„Ich habe gemerkt, dass ich noch mal höher spielen möchte. In mir brennt immer noch das Feuer, ich will Gas geben und angreifen. Außerdem hatte ich nach den ersten Gesprächen mit Rhynern direkt ein gutes Gefühl. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung und will viel von dem, was ich erlebt und mitbekommen habe, an die Mannschaft, aber auch gerne an einen jungen Torwart, der vielleicht als dritter Mann dazu kommt, weiter geben", so der 163-fache Regionalliga-Keeper in der Lokalpresse "Westfälischer Anzeiger".

Rhynerns Sportlicher Leiter David Schmidt erklärt: "Mit Balke bekommen wir nicht nur einen qualitativ hochwertigen Keeper neu dazu, sondern er ist auch menschlich top und ein absoluter Führungsspieler, der uns neben dem Platz sehr gut tun wird. Er passt richtig gut nach Rhynern. Wir spielen mit unserer Truppe eine richtig gute Saison. Daher ist es unser Ziel, das Gerüst zu halten und uns punktuell mit guten Spielern zu verstärken. Und das gelingt uns sehr gut.“