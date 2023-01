Lippstadts Schielke kommt - Flaskamp und Ruske greifen wieder an Oberligist Delbrücker SC hat dreimal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

„Wir sind froh, dass wir schnell auf die beiden Abgänge und die Verletzung von Christian Volmari reagieren konnten“, so Geschäftsführer Frank Sundermeier.

Routinier Flaskamp war in den letzten Jahren kürzer getreten, bringt aber Oberliga-Erfahrung mit. Von 2016 bis 2018 absolvierte der Linksfuß 46 Einsätze für den FC Gütersloh. Der Angreifer hat einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Bis Sommer 2024 hat Ruske unterschrieben. Der Mittelfeldspieler wurde beim SV Rödinghausen ausgebildet und stieg dort im Sommer 2014 mit der 1. Mannschaft in die Regionalliga auf. Es folgten Stationen als Leistungsträger beim SV Rödinghausen II sowie beim VfB Fichte Bielefeld und beim SC Herford in der Westfalenliga. Insgesamt 97 Westfalenliga-Einsätze stehen in seiner Vita. „Jannis und Patrick wollen beide noch einmal in der Oberliga angreifen und werden uns durch ihre Erfahrung helfen“, ist sich Sundermeier sicher.

Mit Schielke wurde die linke Verteidigerseite besetzt. Durch den Ausfall von Christian Volmari, der sich einer Hüftoperation unterziehen muss, war dort Bedarf entstanden. Der 21-Jährige wurde beim SC Paderborn 07 und dem SV Lippstadt 08 ausgebildet. In seinen ersten Seniorenjahren kam er seit 2020 aber nur auf 14 Regionalliga-Einsätze. Nun soll der Delbrücker SC der nächste langfristige Schritt seiner Laufbahn sein, ein Vertrag bis 2024 wurde unterschrieben. „Simon ist ein top ausgebildeter Spieler, der zu unserem Weg passt. Wir sind froh, dass er da ist“, so Sundermeier.