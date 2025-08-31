Lippstadt verteidigt die Spitze - "Eine Willensleistung meiner Elf"

Beide Mannschaften gingen die Partie mit viel Ruhe und Gelassenheit an, ein aggressives Pressing gab es auf keiner Seite so wirklich, so konnten beide Teams in Ruhe ihr Spiel aufbauen. Erst ab der Mittellinie wurde der jeweilige Gegner im Spiel gegen den Ball aktiv. So wechselten sich die Mannschaften in den Ballbesitzphasen und Angriffsmomenten etwas gleichmäßig ab.



Lippstadt lässt drei gute Gelegenheiten liegen.



Ein Chancenplus konnte sich aber der Gastgeber erarbeiten. Drei gute Möglichkeiten bis zum Pausenpfiff ließen Kohl der an einer starke Parade von Torhüter Isik scheiterte (16.), Wulf aus guter Position drüber (20.) und Dören per Kopf(25.) liegen. Mit leichten Vorteilen für den Tabellenführer ging es somit mit einem 0:0 in die Kabine. "Wir haben schon in der ersten Halbzeit im letzten Drittel gut performt. Wenn wir da etwas mutiger gespielt hätten, dann wäre die eine oder andere Chance mehr drin gewesen"so Lippstadt Trainer.



Kaum Torchancen für Türkspor Dortmund



Gestaltete sich die erste Hälfte noch auf Augenhöhe, ging die zweite Hälfte komplett an den SV Lippstadt. Die einfach zielstrebiger im letzten Drittel agierten und ein klares Übergewicht im Mittelfeld verzeichnen konnten. Der erst 17-jährige Tom Kocielnik sammelte seine nächsten 45 Minuten Oberliga Spielzeit. Er kam in der Halbzeitpause für den Gelb vorbelasteten Kiyan Sadeghi ins Spiel und machte seine Sache mehr als ordentlich.



Qualität der Offensive nicht auf dem Platz gebracht.



Von Türkspor kam erschreckend wenig, obwohl das Bemühen nicht abzuschreiben war. Die Offensive um Tomasello, Gllogjani und Halil Can Dogan blieb vollkommen blass. Einzig Kefkir strahlte bei Standards ein wenig Gefahr aus, auch seine Flanken sorgten bei einigen Momenten für etwas Unruhe im SVL Strafraum. Dass der Gast erst in der Nachspielzeit am Ende des Spiels die erste Möglichkeit durch Tomasello erspielte, besiegelte eine verdiente Niederlage. Zu wenig Kreativität gegen eine aufmerksam verteidigende Lippstädter Abwehr, gepaart mit einer verschlafenen Anfangsphase nach Wiederanpfiff waren die ausschlaggebenden Punkte für die verdiente Niederlage. Auch die eingewechselten Spieler von Trainer Maxi Borchmann sorgten nicht gerade für frische Impulse.



Dören und Kohl sorgen für einen verdienten 2:0 Heimerfolg.



Mehr Spielwitz bekamen die Zuschauer der Heimmannschaft zu sehen, in der ersten Hälfte noch drei gute Chancen vergeben, nutzte der SVL ein Doppelpack innerhalb weniger Minuten, um die Niederlage für Türkspor zu besiegeln. Erst setzte sich Dören über die linke Seite gekonnt durch, vernaschte ein, zwei Gegenspieler und setzte die Kugel clever ins rechte untere Eck. Nur wenige Zeigerumdrehungen später ging es wieder mit Tempo über die linke Angriffsseite, diesmal vollendete Kohl nach einer feinen Einzelleistung, als er von Außen ins Zentrum zog und dann den Abschluss noch platziert im Tor unterbringen konnte.



Böll mit Schmerzverzerrtem Gesicht verletzt raus.



Die 2:0 Führung war für Lippstadt bis zum Abpfiff kaum gefährdet gewesen, dank einer soliden Defensivleistung hielt man den Ball weitestgehend vom eigenen Sechzehner fern. Kaum zu tun hatte Luca Beermann im Kasten, der einen arbeitsfreien Tag genießen konnte. Getrübt wurde die Stimmung der Hausherren durch die verletzungsbedingte Auswechslung des Mittelfeldspieler Nico Böll, der nach einem Zweikampf nur mit Unterstützung des Physio-Teams den Platz verlassen konnte. Kurz vor Ende hielt die Mannschaft erneut den Atem an, als der eingewechselte Özgen zu ungestüm in den Mann ging, so kaum den Ball getroffen hatte, sondern nur den Spieler Kohl. Nach einer weiteren Behandlungspause, die am Ende für eine sechsminütige Nachspielzeit sorgte, konnte Iker Kohl dann doch den Daumen heben und weiter spielen. Zur großen Erleichterung aller.



Das Fazit fiel dementsprechend für Trainer Felix Bechtold sehr positiv aus: "Wir haben hier heute verdient gewonnen. Am Ende war es eine enorme Willensleistung meiner Mannschaft. Es ist der starke Charakter, den meine Mannschaft gerade auszeichnet."