Lippstadt unterliegt Bielefeld knapp - Rheine gewinnt in Erkenschwick

Der SV Lippstadt 08 unterlag dem DSC Arminia Bielefeld II und muss am Sonntag nach der zweiten Saisonniederlage um die Tabellenführung bangen. Im Duell in der unteren Tabellenhälfte setzte sich der FC Eintracht Rheine in einer torreichen zweiten Halbzeit mit 5:2 bei der SpVgg Erkenschwick durch. Beide Partien konntet ihr im ausführlichen Liveticker auf FuPa Westfalen verfolgen.
SV Lippstadt 08 – DSC Arminia Bielefeld II 1:2
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Cinar Sansar (90. Shayan Sadeghi), Maximilian Franke (79. Simon Kötter), David Dören, Max Kamann (90. Seungyoung Lee), Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja (63. Nico Jan Böll), Nico Alexander Tübing - Trainer: Felix Bechtold
DSC Arminia Bielefeld II: Philip Hildesheim, Volodymyr Dehtiarov, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann (78. Christopher Rasper), Justin Lukas (46. Efe Tirpan), Suat Fajic, Julien Kracht (66. Obed Ofori), Monti Theiß (77. Milan Hoffmeister), Latif-Bilal Alassane, Vincent Akrofi Frank Ocansey (46. Bradley Ndi) - Trainer: Oliver Döking
Schiedsrichter: Anna-Lena Weiss (Dortmund) - Zuschauer: 978
Tore: 0:1 Monti Theiß (39.), 1:1 Cinar Sansar (41.), 1:2 Vincent Akrofi Frank Ocansey (45.+2)
SpVgg Erkenschwick – Eintracht Rheine 2:5
SpVgg Erkenschwick: Luca Janosch, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Marius Lackmann (81. Bajrush Osmani), Anis El Hamassi (77. Elmar Skrijelj), Dzenan Pilica, Dario Biancardi, Dylan Pires, Lukas Matena (64. Cem-Ali Dogan), Barbaros Inan (71. Veron Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Noah Kosthorst (63. Montasar Hammami) (91. Bennet Wesselkämper), Adrian Wanner, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto, Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (87. Luca Marco De Angelis), Gabriel Cavar, Lamin Touray (63. Dicle Sahin), Bennet van den Berg (74. Josha Felix Häusler) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 292
Tore: 1:0 Barbaros Inan (10.), 1:1 Bennet van den Berg (53.), 1:2 Luca Meyer (55.), 1:3 Tugay Gündoğan (68.), 2:3 Dylan Pires (75.), 2:4 Luca Marco De Angelis (88.), 2:5 Josha Felix Häusler (90.+2)