Lippstadt stürmt an die Spitze - ASC mit Last-Minute-Remis im Derby

Am Donnerstag hatten sich der SC Preußen Münster II und die SG Wattenscheid 09 torlos getrennt. Die Nullneuner sind damit weiter ohne Gegentor.
Auf den zweiten Saisonsieg hoffen der SV Lippstadt 08 (zuhause gegen den TuS Ennepetal) und der SV Schermbeck (zuhause gegen RW Ahlen). Ahlens Coach Luka Tankulic wurde nach der 1:6-Auftaktpleite gegen Rhynern und dem Westfalenpokal-Aus beim Westfalenligisten BSV Schüren öffentlich bereits angezählt.
In Dortmund kommt es zum prestigeträchtigen Derby zwischen dem ASC 09 Dortmund und Türkspor Dortmund. Eine große Kulisse dürfte garantiert sein.
Alle Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.
SV Lippstadt 08 – TuS Ennepetal 3:0
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi (83. Tom Kocielnik), Nils Köhler, Fatih Ufuk, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, David Dören (90. Shayan Sadeghi), Max Kamann, Iker Luis Kohl (71. Nico Jan Böll), Gentrit Muja, Gerrit Kaiser (90. Seungyoung Lee) - Trainer: Felix Bechtold
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Maxwell Bimpeh, Tomislav Simic, Kjell Friedenberg (76. Ramin Roodbareki Shabani), Robin Gallus (66. Cedrick Hupka), Duje Goles (82. Sebastian Lötters), Christoph van der Heusen, Zakaria Elhankouri, Lilian-Gabriel Reyes Mellado (77. Beyar Suleyman), Kevin Hagemann - Trainer: Sebastian Westerhoff
Schiedsrichter: Luca-Noél Perschke - Zuschauer: 455
Tore: 1:0 Gentrit Muja (58.), 2:0 Gerrit Kaiser (64.), 3:0 Fabian Brosowski (90.+3)
ASC 09 Dortmund – Türkspor Dortmund 1:1
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho (71. Lucius Marcus Patrias), Lars Warschewski, Florian Rausch, Elias Boadi Opoku (78. Joel Schlotter), Luis Sebastian Kehl (56. Samer-Amer Sarar), Maximilian Podehl, Rafael Camprobin (85. Glenn Byakoua-Youbi) - Trainer: Marco Stiepermann
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, Pascal Kubina, Amed Öncel, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (90. David Belenzada), Alessandro Tomasello (82. Leonardo David Twumasi), Oguzhan Kefkir (71. Brayan Sosa), Joel Westheide (69. David Belenzada), Sezer Toy, Bernad Gllogjani (74. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann
Schiedsrichter: Johannes Liedtke - Zuschauer: 540
Tore: 0:1 Joel Nickel (24. Eigentor), 1:1 Samer-Amer Sarar (90.+2)
Gelb-Rot: Pascal Kubina (68./Türkspor Dortmund/Foulspiel )
SV Schermbeck – Rot Weiss Ahlen 0:1
SV Schermbeck: Sebastian Speen, Yannick Babo, Jonas Erwig-Drüppel (90. Miles Colin Kappler), Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Marvin Grumann, Mustafa Gürpinar (48. Christopher Stöhr), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (87. Fynn Broos), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
Rot Weiss Ahlen: Alexander Hahnemann, Edon Rizaj (82. Hakan Sezer), Dominik Limprecht, Kilian Hornbruch, Marius Müller, Ben Binyamin (76. Aristote Lufuankenda), Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann (90. Erik Heidbrink), Kevin Freiberger, Gianluca Di Vinti (76. Bruno Soares), Emro Curic - Trainer: Luka Tankulic
Schiedsrichter: Dominic Stock - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Hakan Sezer (86.)
Rot: Lennart Bollenberg (46./SV Schermbeck/)
Gelb-Rot: Hakan Sezer (91./Rot Weiss Ahlen/)
Gelb-Rot: Marius Müller (95./Rot Weiss Ahlen/)
SC Preußen Münster II – SG Wattenscheid 09 0:0
SC Preußen Münster II: Jovan Jovic, Michel Scharlau, Adrian Delmoni, Ben Kronenberg, Lukas Herb, Melih Sayin, Tidiane Gueye, Till Hausotter (70. Luca Steinfeldt), Arbnor Hoti (58. Emanuel De Lemos), Marvin Schulz (79. Moritz Krause) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Joey Gabriel, Albin Thaqi, Tom Sindermann (75. Laurenz Kegel), Eduard Renke, Berkan Firat (58. Mike Lewicki), Steve Tunga, Finn Wortmann (70. Robert Tochukwu Nnaji), Ilias Anan, Kevin Schacht (87. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 541