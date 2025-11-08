 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Martin Hammeke

Lippstadt gewinnt Topspiel - RW Ahlen kassiert Last-Minute-Ausgleich

Zwei Partien am Samstagabend.

Nachdem die SG Wattenscheid 09 am Donnerstag einen 1:0-Heimsieg gegen den FC Eintracht Rheine vorgelegt hat und weiter an der Tabellenspitze thronen wird, kommt es heute zum "Spiel um Platz 2" zwischen dem SV Lippstadt 08 und dem ASC 09 Dortmund.

Im Abstiegskampf braucht Rot Weiss Ahlen unbedingt etwas Zählbares und könnte im heutigen Heimspiel gegen den 1. FC Gievenbeck den frisch verpflichteten Philimon Tawiah, der in den vergangenen beiden Jahren beim Regionalligisten FC Gütersloh unter Vertrag stand (elf Einsätze), erstmals einsetzen.

Beide Partien im Liveticker auf FuPa Westfalen.

Liveticker zum Nachlesen:

SV Lippstadt 08 – ASC 09 Dortmund 1:0 (1:0)
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Kiyan Sadeghi, Nils Köhler, Fabian Brosowski, Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke, David Dören, Iker Luis Kohl, Fatih Ufuk, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau, Anes Dziho, Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku, Rafael Camprobin, Maximilian Podehl - Spielertrainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Stefan Tendyck
Tore: 1:0 Maximilian Franke (45.)

Rot Weiss Ahlen – 1. FC Gievenbeck 1:1 (0:0)
Rot Weiss Ahlen: Hendrik Rauf, Mike Pihl (58. Emro Curic), Tim Breuer, Kilian Hornbruch, Bruno Soares (78. Philimon Tawiah), Fabian Holthaus, Marius Müller (84. Hakan Sezer), Ben Binyamin (83. Erik Heidbrink), Gianluca Di Vinti, Sergio Baris Gucciardo, Kevin Freiberger - Trainer: René Lewejohann
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann, Marvin Holtmann (46. Felix Ritter), Kerolos Makkar (73. Benedikt Fallbrock), Mika Keute (82. Jelke Willem Elferink), Ben Matteo Wolf, Alexander Wiethölter, Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
Schiedsrichter: Nico Thielmann
Tore: 1:0 Bruno Soares (70.), 1:1 Niklas Klinke (90.+1)
Gelb-Rot: Jelke Willem Elferink (90./1. FC Gievenbeck/)

Bereits am Donnerstagabend:

SG Wattenscheid 09 – Eintracht Rheine 1:0
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Emirhan Hacioglu (68. Tarik Ould Seltana), Albin Thaqi, Eduard Renke, Mike Lewicki (84. Jermaine Jann), Berkan Firat (38. Tom Sindermann), Steve Tunga, Ilias Anan (77. Nils da Costa Pereira), Finn Wortmann (60. Robert Tochukwu Nnaji), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Eintracht Rheine: Matthias Bräuer, Lennard Maßmann, Leon Niehues (52. Noah Kosthorst), Luca Meyer, Colin van den Berg, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (73. Luca Marco De Angelis), Fabian Kerellaj, Tugay Gündoğan (80. Lamin Touray), Gabriel Cavar, Josha Felix Häusler (57. Tim Heger) - Trainer: David Paulus
Schiedsrichter: Fabian Kiehl - Zuschauer: 1089
Tore: 1:0 Robert Tochukwu Nnaji (90.+3 Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Bennet van den Berg (Eintracht Rheine) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (76.)

Die Partien am Sonntag:

Aufrufe: 08.11.2025, 17:00 Uhr
redAutor