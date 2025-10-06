Lippstadt dreht Rückstand - SGW wieder zu Null - TSD schlägt Ennepetal

Der SV Lippstadt 08 drehte beim SC Verl II einen Pausenrückstand zum 7. Sieg im 9. Spiel. 312 Spielminuten war der Spitzenreiter ohne Gegentor, bevor der wieder genesene Stammkeeper Luca Beermann, der zuletzt von U19-Talent Luca Struck erfolgreich vertreten wurde, zum ersten Mal wieder hinter sich greifen musste. David Dören (59.) und Gentrit Muja (70.) sorgten nach Wiederanpfiff für den 2:1-Auswärtssieg. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg absolut verdient. Da haben wir den Verlern den Zahn gezogen, waren präsenter in den Zweikämpfen, was uns vor der Pause nicht so gelungen ist. Mit den ersten 45 Minuten konnten wir nicht zufrieden sein. Das ist der Vorteil an meiner Mannschaft,
dass sie dann auch sehr selbstkritisch ist und weiß, dass sie mehr im Köcher hat als sie gezeigt hat. Es hat mir imponiert, wie ruhig die Mannschaft trotz des Rückstands geblieben ist. Wir sind nie hektisch geworden.", resümierte Lippstadts Trainer Felix Bechtold.
Die SG Wattenscheid 09 bleibt bei einer weniger absolvierten Partie dicht auf den Fersen. Kevin Schacht war einmal mehr der Matchwinner, als er in der 68. Spielminute den 1:0-Siegtreffer beim 1. FC Gievenbeck schoss. In sechs von acht Partien blieb der Traditionsverein bislang ohne Gegentor. Vorstandschef Ertan Ilce war begeistert: „Das war super! Das war ein echter Arbeitssieg - das war ein 1:0, das richtig Spaß gemacht hat. Besonders wenn man sieht, wie sich die Leute reinschmeißen, die von der Bank kommen, da sieht man, wie gut der Kader besetzt ist. Es macht keinen Unterschied, wer spielt. Jeder gibt alles für Wattenscheid.“
Neben Wattenscheid ist auch der ASC 09 Dortmund weiterhin ungeschlagen, der aber auf Platz 3 abrutschte. Torjäger Maxi Podehl verhinderte die erste Saisonniederlage beim FC Eintracht Rheine durch seinen Ausgleich in der 78. Spielminute und sicherte zumindest einen Zähler.
Der SV Westfalia Rhynern bleibt mit etwas Glück oben dran. Dem Rückstand gegen den SV Schermbeck aus der 38. Spielminute lief der Hammer Stadtteilverein lange hinterher. Jo Thiemann (85.) und Joker Kerim Karyagdi (90.+1) ließen die drei Punkte doch noch in die Tasche der Hausherren wandern.
Im Kellerduell fegte Türkspor Dortmund Schlusslicht TuS Ennepetal mit 4:0 vom Platz. Interimscoach Leon Enzmann war enttäuscht: „Ich habe Vieles, was in der Oberliga dazugehört, am Ende vermisst. Ich werde nun daraus meine Schlüsse ziehen und schauen, wer Bock darauf hat, in die nun heiße Phase zu gehen. Das war ein totaler Rückschritt. Von der Mentalität und Körpersprache her ist es das, was ich nicht mehr sehen möchte."
Für Rot Weiss Ahlen geht die Negativserie auch nach dem Trainerwechsel weiter. Gegen die SpVgg Vreden setzte es eine 0:1-Heimpleite, womit die Wersekicker Vorletzter bleiben.
Zur dichten unteren Tabellenhälfte - Platz 10 und Platz 18 trennen nur drei Punkte - gehören auch weiterhin Aufsteiger TuS Hiltrup nach dem torlosen Remis gegen den TSV Victoria Clarholz, die SpVgg Erkenschwick, die beim DSC Arminia Bielefeld II nach dem Ausgleich kurz vor der Pause am Ende doch mit leeren Händen dastand (1:3), und die TSG Sprockhövel, die dem SC Preußen Münster II mit 1:2 unterlag.
Die SG Finnentrop/Bamenohl hatte spielfrei. So hatte Kapitän Christopher Hennes den Spieltag getippt.
Der 9. Spieltag im Überblick:
DSC Arminia Bielefeld II – SpVgg Erkenschwick 3:1
DSC Arminia Bielefeld II: Mino Joel Jäger, Semih Sarli, Niklas Möllers, Yoost Diezemann, Justin Lukas, Suat Fajic, Fabiano Krasnic, Efe Tirpan (90. Bradley Ndi), Milan Hoffmeister (46. Volodymyr Dehtiarov), Julien Kracht (30. Jeyhun Hajiyev) (75. Obed Ofori) (80. Christopher Rasper), Latif-Bilal Alassane - Trainer: Oliver Döking
SpVgg Erkenschwick: Niklas Alter, Mike Jordan, Ole Overhoff, Michael-Marvin West, Anis El Hamassi (75. Marius Lackmann), Dzenan Pilica (75. Elmar Skrijelj), Dario Biancardi, Dylan Pires, Bajrush Osmani (67. Luis Oliver Schultz), Lukas Matena (67. Barbaros Inan), Cem-Ali Dogan (58. Veron Osmani) - Trainer: Nassir Malyar
Schiedsrichter: Niklas Erkeling - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Fabiano Krasnic (10.), 1:1 Dzenan Pilica (44.), 2:1 Julien Kracht (48.), 3:1 Justin Lukas (50.)
1. FC Gievenbeck – SG Wattenscheid 09 0:1
1. FC Gievenbeck: Nico Eschhaus, Niklas Beil, Malte Wesberg, Niklas Klinke, Henrik Winkelmann (75. Nicholas Sebastian Schunke), Felix Ritter, Mika Keute (82. Leon Richter), Ben Matteo Wolf, Louis Martin (67. Benedikt Fallbrock), Alexander Wiethölter (75. Jonas Tepper), Fabian Witt - Trainer: Steffen Büchter - Trainer: Torsten Maas
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Tarik Ould Seltana, Albin Thaqi, Tom Sindermann, Eduard Renke (83. Emirhan Hacioglu), Mike Lewicki (69. Nico Buckmaier), Berkan Firat (61. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Ilias Anan, Robert Tochukwu Nnaji (69. Deniz Duran), Kevin Schacht (90. Jermaine Jann) - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Sven Wensing - Zuschauer: 400
Tore: 0:1 Kevin Schacht (69.)
TSG Sprockhövel – SC Preußen Münster II 1:2
TSG Sprockhövel: Azmir Alisic, Jasper Stojan, Simon Hendel (77. Luca Max Baur), Ishak Dogan, Deniz Yasar (88. Aleksander Dimitrov), Matti Pickel, Max Michels, Oussama Anhari, Cihat Topatan (77. Jason Stevens), Fatih Öztürk, Agon Arifi - Trainer: Andrius Balaika
SC Preußen Münster II: Marian Kirsch, Michel Scharlau, Niklas Varelmann, Ben Menke, Tidiane Gueye, Mikail Demirhan (62. Emanuel De Lemos), Leon Kayser (81. Benjamin Hormann Evers), Leon Tasov, Jakob Korte (46. Moritz Krause), Till Hausotter (89. Melih Sayin), Marvin Schulz (72. Luca Steinfeldt) - Trainer: Kieran Schulze-Marmeling
Schiedsrichter: Denis Magne - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Marvin Schulz (45.+1), 0:2 Till Hausotter (50.), 1:2 Agon Arifi (55.)
Rot Weiss Ahlen – SpVgg Vreden 0:1
Rot Weiss Ahlen: Veith Walde, Mike Pihl (71. Edon Rizaj), Tim Breuer, Dominik Limprecht, Fabian Holthaus (87. Kadir Kosar), Hakan Sezer (62. Marius Müller), Ben Binyamin, Sergio Baris Gucciardo, Davin Wöstmann, Gianluca Di Vinti (62. Emro Curic) - Trainer: René Lewejohann
SpVgg Vreden: Tom Breuers, Bernd Verwohlt, Romario Wiesweg, Mika Völker, Felix Mensing, Dennis Wüpping (71. Matteo Anton Geesink), Martin Sinner (82. Kevin Meise), Lars Bleker (67. Kilian Heisterkamp), Leon Kondring (91. Kilian Daniel Voss), Nicolas Ostenkötter (89. Anton Heynk), Maximilian Hinkelmann - Trainer: Romario Wiesweg - Trainer: Andree Dörr
Schiedsrichter: Cengiz Kabalakli - Zuschauer: 501
Tore: 0:1 Maximilian Hinkelmann (43.)
Türkspor Dortmund – TuS Ennepetal 4:0
Türkspor Dortmund: Tolunay Isik, David Belenzada, Serdar Bingöl, Mats Brämer, Ömer Akman (81. Tolgahan Kaya), Alessandro Tomasello (88. Brayan Sosa), Oguzhan Kefkir, Sercan Calik (64. Halil Can Dogan), Joel Westheide, Bernad Gllogjani (77. Mohamad Khani), Koray Dag (64. Ilyas Khattari) - Trainer: Maximilian Borchmann
TuS Ennepetal: Marvin Weusthoff, Sebastian Lötters, Tomislav Simic, Mehmet Serif Dalyanoglu, Robin Gallus, Cedrick Hupka, Duje Goles (88. Kjell Friedenberg), Christoph van der Heusen (63. Okan Keskin), David Vaitkevicius (71. Lilian-Gabriel Reyes Mellado), Arda Nebi (64. Stanley Antwi-Adjej), Kevin Hagemann (79. Joshua Tollas) - Trainer: Leon Enzmann
Schiedsrichter: Jonas Grütter (Havixbeck) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Bernad Gllogjani (23.), 2:0 Bernad Gllogjani (47.), 3:0 Ilyas Khattari (68.), 4:0 Ömer Akman (76.)
Westfalia Rhynern – SV Schermbeck 2:1
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Patrick Franke (86. Michael Rzeha), Finn Schubert, Philipp Ratz (70. Semih Tirgil), Akhim Seber, Julius Woitaschek, Jonah Wagner (57. Justin Braun), Connor Mc Leod (57. Kerim Yüksel Karyagdi), Wladimir Wagner, Johannes Thiemann (86. Mathis Paschko) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SV Schermbeck: Leon Nübel, Yannick Babo, Lennart Bollenberg, Ibuki Noguchi, Christopher Stöhr, Jos Krechting (86. Miles Grumann), Mustafa Gürpinar (92. Fynn Broos), Eren Özat, Bilal Akhal, Venis Uka (81. Ilias Bouassaria), Jamal El Mansoury - Trainer: Engin Yavuzaslan
Schiedsrichter: Patrick Holz - Zuschauer: 165
Tore: 0:1 Eren Özat (38.), 1:1 Johannes Thiemann (84.), 2:1 Kerim Yüksel Karyagdi (90.+1)
Eintracht Rheine – ASC 09 Dortmund 1:1
Eintracht Rheine: Ramon Büsken, Noah Kosthorst (81. Dicle Sahin), Adrian Wanner, Leon Niehues, Luca Meyer, Pascal Petruschka, Pierre Miguel De Faria Alves Pinto (84. Lamin Touray), Fabian Kerellaj (74. Josha Felix Häusler), Tugay Gündoğan, Montasar Hammami, Bennet van den Berg (90. Luca Marco De Angelis) - Trainer: David Paulus
ASC 09 Dortmund: Joel Nickel, Jan Stuhldreier, Jan-Patrick Friedrich, Keanu Diskau (78. Dan Tshibaka Tshimanga), Anes Dziho (6. Samer-Amer Sarar) (86. Luis Sebastian Kehl), Lars Warschewski, Florian Rausch, Jannik Urban, Elias Boadi Opoku (69. Justus Zimmermann), Rafael Camprobin (69. Josip Kopecki), Maximilian Podehl - Trainer: Marco Stiepermann
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabian Kerellaj (61.), 1:1 Maximilian Podehl (79.)
Gelb-Rot: Leon Niehues (84./Eintracht Rheine/)
SC Verl II – SV Lippstadt 08 1:2
SC Verl II: Julian Fuest, Moritz Lamkemeyer (84. Anes Spago), Dennis Simic, Alessandro Toia (68. Cristiano Andre Sonntag), Fabian Jurisic, Manuel Adrian Harmann (74. Jaden-Romeo Garris), Emmanuel Bamba, Janis Seiler (70. Seung-ho Hwang), Henry Obermeyer, Noah Heim, Louis Ahenkora (68. Yannick Blaszyk) - Trainer: Przemek Czapp
SV Lippstadt 08: Luca Beermann, Nils Köhler, Fabian Brosowski (46. Nico Alexander Tübing), Lukas Wulf, Cinar Sansar, Maximilian Franke (72. Simon Kötter), David Dören, Max Kamann, Iker Luis Kohl (90. Tom Kocielnik), Fatih Ufuk, Gentrit Muja - Trainer: Felix Bechtold
Schiedsrichter: Timo Ebbing (Coesfeld) - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Moritz Lamkemeyer (24.), 1:1 David Dören (59.), 1:2 Gentrit Muja (70.)
TuS Hiltrup – Victoria Clarholz 0:0
TuS Hiltrup: Romain Böcker, Joschka Brüggemann, Justin Mittmann (46. Sören Jankhöfer), Mats Feckler (70. Till Dresemann), Dickens Toka, Asmar Paenda (90. Lukas Berger), Jonas Weißen, Felix Hesker, Cris Adeyeemi Ojo (79. Enoch Moussa), Marko Costa Rocha (57. Stan Schubert), Felix Bußmann - Trainer: Marcel Stöppel
Victoria Clarholz: Nils Hahne, Linus Kahraman, Steffen Brück, Markus Baum, Julian Linnemann, Sinan Aygün, Samy Benmbarek (90. Julius Max Wiedemann), Philpp Lamkemeyer (80. Marco Pollmann), Can Yilmaz (75. Leon van der Veen), Arian Papenfort, Nick Flock - Trainer: Christian Lichte
Schiedsrichter: Stefan Tendyck - Zuschauer: 120