Lippstadt dreht Rückstand - SGW wieder zu Null - TSD schlägt Ennepetal

Wattenscheids Kevin Schacht erzielte in Gievenbeck sein sechstes Saisontor. – Foto: David Zimmer

Der SV Lippstadt 08 drehte beim SC Verl II einen Pausenrückstand zum 7. Sieg im 9. Spiel. 312 Spielminuten war der Spitzenreiter ohne Gegentor, bevor der wieder genesene Stammkeeper Luca Beermann, der zuletzt von U19-Talent Luca Struck erfolgreich vertreten wurde, zum ersten Mal wieder hinter sich greifen musste. David Dören (59.) und Gentrit Muja (70.) sorgten nach Wiederanpfiff für den 2:1-Auswärtssieg. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg absolut verdient. Da haben wir den Verlern den Zahn gezogen, waren präsenter in den Zweikämpfen, was uns vor der Pause nicht so gelungen ist. Mit den ersten 45 Minuten konnten wir nicht zufrieden sein. Das ist der Vorteil an meiner Mannschaft,

dass sie dann auch sehr selbstkritisch ist und weiß, dass sie mehr im Köcher hat als sie gezeigt hat. Es hat mir imponiert, wie ruhig die Mannschaft trotz des Rückstands geblieben ist. Wir sind nie hektisch geworden.", resümierte Lippstadts Trainer Felix Bechtold. Die SG Wattenscheid 09 bleibt bei einer weniger absolvierten Partie dicht auf den Fersen. Kevin Schacht war einmal mehr der Matchwinner, als er in der 68. Spielminute den 1:0-Siegtreffer beim 1. FC Gievenbeck schoss. In sechs von acht Partien blieb der Traditionsverein bislang ohne Gegentor. Vorstandschef Ertan Ilce war begeistert: „Das war super! Das war ein echter Arbeitssieg - das war ein 1:0, das richtig Spaß gemacht hat. Besonders wenn man sieht, wie sich die Leute reinschmeißen, die von der Bank kommen, da sieht man, wie gut der Kader besetzt ist. Es macht keinen Unterschied, wer spielt. Jeder gibt alles für Wattenscheid.“

>>> zur aktuellen Tabelle Neben Wattenscheid ist auch der ASC 09 Dortmund weiterhin ungeschlagen, der aber auf Platz 3 abrutschte. Torjäger Maxi Podehl verhinderte die erste Saisonniederlage beim FC Eintracht Rheine durch seinen Ausgleich in der 78. Spielminute und sicherte zumindest einen Zähler.

Der SV Westfalia Rhynern bleibt mit etwas Glück oben dran. Dem Rückstand gegen den SV Schermbeck aus der 38. Spielminute lief der Hammer Stadtteilverein lange hinterher. Jo Thiemann (85.) und Joker Kerim Karyagdi (90.+1) ließen die drei Punkte doch noch in die Tasche der Hausherren wandern. Im Kellerduell fegte Türkspor Dortmund Schlusslicht TuS Ennepetal mit 4:0 vom Platz. Interimscoach Leon Enzmann war enttäuscht: „Ich habe Vieles, was in der Oberliga dazugehört, am Ende vermisst. Ich werde nun daraus meine Schlüsse ziehen und schauen, wer Bock darauf hat, in die nun heiße Phase zu gehen. Das war ein totaler Rückschritt. Von der Mentalität und Körpersprache her ist es das, was ich nicht mehr sehen möchte."