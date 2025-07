Lippoldsweiler: Kaderumbruch nach enttäuschender Saison für den Erfolg

Durchwachsene Saisonbilanz mit positiver Tendenz

Die abgelaufene Spielzeit 2024/2025 war für den TSV Lippoldsweiler eine Achterbahnfahrt – vor allem in der Hinrunde. „Anfangs waren wir sehr unzufrieden“, sagt Trainer Fabian Flatau rückblickend. Erst in der Rückrunde entwickelte das Team allmählich jene Spielweise, die sich Flatau vorstellt. „Ab der Rückrunde waren wir zufriedener mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollten“, ergänzt er. Trotz der sichtbaren Fortschritte blieben die erhofften Resultate aus: „Dennoch haben wir nicht so viele Punkte geholt wie erhofft.“