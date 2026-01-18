 2026-01-15T09:41:53.693Z

Archivfoto
Archivfoto – Foto: Rüdiger Henkel

Lippische Hallen-Meisterschaft: SG Belle entthront Post TSV Detmold

Zum 28. Mal suchen die Fußball-Kreise Detmold und Lemgo ihren Hallenmeister.

Beim LZ-Cup, die Lippische Hallen-Meisterschaft, fand am heutigen Sonntag die Endrunde statt. Titelverteidiger und Landesligist Post TSV Detmold musste sich dieses Mal im Finale der klassentieferen SG Belle-Cappel-Leopoldstal geschlagen geben.

Halbfinale

Heute, 14:55 Uhr
SG Belle-Cappel-Leopoldstal
SG Belle-Cappel-LeopoldstalSG Belle-Cappel-Leopoldstal
TuS Lipperreihe
TuS LipperreiheLipperreihe
2
1
Abpfiff

Heute, 15:35 Uhr
TuS Ahmsen
TuS AhmsenTuS Ahmsen
Post TSV Detmold
Post TSV DetmoldPost TSV Detmold
0
2
Abpfiff

Finale

Heute, 16:30 Uhr
SG Belle-Cappel-Leopoldstal
SG Belle-Cappel-LeopoldstalSG Belle-Cappel-Leopoldstal
Post TSV Detmold
Post TSV DetmoldPost TSV Detmold
3
1
Abpfiff

Die Finalspiele im Re-Stream:

Alle Ergebnisse im Überblick:

