Lipinski trifft vom Punkt – KFC Uerdingen siegt im Regen von Hilden

Er war es auch, der im Vorfeld der KFC-Führung den Elfmeter herausholte, nachdem er schön freigespielt wurde, bevor das Bein des Hildeners kam. Alexander Lipinski verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (79.). Zu diesem Zeitpunkt sicher nicht unverdient, nach der Pause steigerte sich der KFC merklich. Am Ende rettete der KFC die Führung über die Zeit, eine große Chance zum Ausgleich für Hilden hatte es auch nicht mehr gegeben.

„Das Spiel war wie das Wetter – nicht gut“, bilanzierte Trainer Julian Stöhr im Anschluss. Er freute sich darüber, dass sein Team erstmals ohne Gegentor geblieben war. Besonders vor der Pause hätte Hilden schließlich führen müssen.