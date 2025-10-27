Lipinski trifft vom Punkt – KFC Uerdingen siegt im Regen von Hilden

Der KFC Uerdingen möchte sich in der Oberliga Niederrhein in der Spitzengruppe festsetzen. Auf dem Weg dahin haben die Uerdinger am elften Spieltag einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr hat am Samstagnachmittag beim VfB Hilden mit 1:0 gewonnen – und den Abstand zu Tabellenführer Ratingen bei fünf Punkten gehalten.
Beim kurzfristig angesetzten Testspiel unter der Woche in Mennrath durften sich die Spieler beweisen, die in den vergangenen Wochen nicht in der ersten Elf standen. Dort haben sie beim 6:1-Erfolg ausnahmslos überzeugt und sich empfohlen. Trotz dieser gewonnenen Eindrücke hat sich Julian Stöhr in Hilden für seine Startformation der vergangenen Wochen entschieden – und damit den Spielern vertraut, die in der Vorwoche gegen Monheim eine über weite Strecken dominante Vorstellung gezeigt haben.
Bei nasskaltem Wetter und stetigem Nieselregen, der zwischendurch auch mal kräftiger wurde, erwischte der VfB auf dem Hildener Kunstrasenplatz vor lediglich 280 zahlenden Zuschauern den besseren Start. Echte Torchancen erspielten sich die Hildener aber zunächst nicht. Auf der anderen Seite wurde es nach acht Minuten gefährlich, als im Anschluss an eine Ecke der Ball ein wenig durch den Hildener Strafraum flipperte. Nach einer weiteren Uerdinger Ecke wurde es abermals gefährlich, jedoch für den KFC. Denn Hilden schaltete nach Ballgewinn schnell um und spielte bis zum Abschluss einen mustergültigen Konter. Der Torschuss wurde jedoch zwei Mal geblockt (18).
In den folgenden Minuten blieb der VfB Hilden am Drücker, schaffte es, den KFC mitunter hinten in der eigenen Hälfte zu halten, und lief die Verteidiger an, dass oft nur der lange Ball zur Befreiung blieb. Die größte Gelegenheit hatte Etienne Feese, dessen Versuch nur Zentimeter am Tor vorbeiging (26.).
Nach einer guten halben Stunde wurde das Spiel wieder offener und abwechslungsreicher, was an einfachen Ballverlusten auf beiden Seiten lag. Auch hier hatte der VfB die größte Chance, nach einer Ecke sprang ein Kopfball vom Innenpfosten und dann zu Torwart Jonas Holzum. Der nachsetzende VfB-Spieler stand zuvor im Abseits, so die Entscheidung des Schiedsrichters (43.). Kurz vor dem Seitenwechsel hätte Hilden erneut in Führung gehen können, ein Schuss aus der Drehung ging knapp vorbei (45.). Insgesamt hat der KFC durchaus etwas Glück gehabt, ohne Gegentor in die Pause zu gehen.
Nach dem Seitenwechsel knüpfte Hilden direkt wieder dort an. Der Ball lief gut durch den Strafraum des KFC, Holzum im Tor blieb aber der Sieger. In den folgenden Minuten wurde der KFC allerdings stärker und wagte sich häufiger in die gegnerische Hälfte vor. Alexander Lipinskis Schuss wurde abgeblockt (50.), wenig später scheiterte Mohamed Benslaiman Benktib, dessen Freistoß knapp vorbeiging (56.). In dieser Phase wurde der KFC immer besser, ohne aber die ganz großen Möglichkeiten herauszuspielen. Immer wieder bekam der VfB im letzten Moment ein Bein dazwischen. Trainer Julian Stöhr spürte, dass hier noch was drin war. So brachte er in der Offensive unter anderem Ephraim Kalonji, der nicht anstatt, sondern mit Etienne-Noel Reck Gefahr ausstrahlen sollte. Auch Adam Tolba war ein belebendes Element in der Uerdinger Offensive.
Er war es auch, der im Vorfeld der KFC-Führung den Elfmeter herausholte, nachdem er schön freigespielt wurde, bevor das Bein des Hildeners kam. Alexander Lipinski verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0 (79.). Zu diesem Zeitpunkt sicher nicht unverdient, nach der Pause steigerte sich der KFC merklich. Am Ende rettete der KFC die Führung über die Zeit, eine große Chance zum Ausgleich für Hilden hatte es auch nicht mehr gegeben.
„Das Spiel war wie das Wetter – nicht gut“, bilanzierte Trainer Julian Stöhr im Anschluss. Er freute sich darüber, dass sein Team erstmals ohne Gegentor geblieben war. Besonders vor der Pause hätte Hilden schließlich führen müssen.