Lionel Schmidt: "Das ist beim SVK definitiv der Fall"

Eine Auszeichnung, mit der er nicht gerechnet hat

Lionel Schmidt ist kein Spieler, der im Rampenlicht stehen möchte. „Nein, damit habe ich nicht gerechnet“, sagt der 27-Jährige bescheiden. „Aber es freut mich natürlich.“ Die Auszeichnung zum FuPa-Spieler der Woche nimmt er mit Demut – und sieht sie vor allem als Wertschätzung der gesamten Mannschaft.

Denn der Offensivspieler weiß genau, dass seine vier Tore beim 7:0-Sieg gegen den TSV Schwieberdingen nur durch die Leistung des gesamten Teams möglich waren. „Wir konnten im gesamten Mannschaftsverbund sehr früh großen Druck auf den Gegner ausüben, wodurch wir Fehler provozierten, die wir dann auch in Tore ummünzen konnten“, beschreibt Schmidt.

Geschlossenheit als Schlüssel zum Erfolg

Das Spiel in Schwieberdingen war eine Demonstration von Geschlossenheit, Willen und Effizienz. „Insgesamt legte jeder Einzelne eine extrem hohe Einsatz- und Laufbereitschaft an den Tag“, lobt Schmidt seine Mitspieler. „Das ist bei der vierten englischen Woche in Folge keine Selbstverständlichkeit.“

Der SV Salamander Kornwestheim dominierte die Partie über weite Strecken und ließ dem Gegner keine Luft zum Atmen. Schmidt war mit vier Treffern der überragende Mann des Spiels, doch er betont immer wieder, dass Erfolg im Kollektiv entsteht.

„Am liebsten ins Tor – aber mit dem Kopf darf’s noch besser werden“

Wenn Schmidt über seine Tore spricht, tut er das mit einem Augenzwinkern. „Am liebsten ins Tor“, sagt er. Dann wird er ernst: „Mir ist es grundsätzlich egal, wie ich treffe. Meine Ausbeute mit dem Kopf, gerade bei meiner Größe, ist jedoch noch erheblich ausbaufähig – da würde ich meine Quote gerne verbessern.“

Dieser Satz beschreibt ihn perfekt: ehrgeizig, selbstkritisch, aber immer mit einem Schuss Humor.

Ein Verein, der über den Fußball hinausgeht

Was den SV Salamander Kornwestheim für ihn so besonders macht, kann Schmidt klar benennen: „Mir war es sehr wichtig, dass ich einen Verein finde, zu dem ich auch völlig unabhängig vom Fußball gerne hingehe – das ist beim SVK definitiv der Fall.“

Der 27-Jährige schwärmt vom außergewöhnlichen Zusammenhalt über alle Mannschaften hinweg. „Was ich insbesondere besonders finde, ist, dass wir nicht nur zu unserer zweiten Mannschaft eine sehr gute Verbindung haben, sondern auch immer mal wieder gemeinsam mit der gesamten Mannschaft zu unserer Frauenmannschaft oder auch unserer Handballmannschaft Spiele schauen gehen und sie unterstützen. Das habe ich in der Form bei anderen Vereinen noch nicht erlebt und finde ich super.“

Diese Gemeinschaft prägt den Verein – und sie motiviert Spieler wie Schmidt, Woche für Woche alles zu geben.

Lob für den Rückhalt im Tor

Seinen Lieblingsspieler im Team hat Schmidt ebenfalls schnell gefunden. „Mein Lieblingsspieler in der Mannschaft ist aktuell Steffen Scheck, unser Torwart, muss ich gestehen“, sagt er. „Er hat uns schon den einen oder anderen Punkt diese Saison gerettet und uns zuletzt den Einzug ins Pokalviertelfinale gesichert.“

Auch bei den Profis hat Schmidt klare Vorlieben. „Zlatan Ibrahimović fand ich immer überragend“, erzählt er. „Seine Art, den Fußball zu leben, hat mich fasziniert.“

Zuhause im Sturmzentrum

„Als Stoßstürmer vorne in der Spitze“, so beschreibt Schmidt seine Lieblingsposition. Dort fühlt er sich am wohlsten, dort kann er seine Stärken – Abschlussstärke, Übersicht und Spielintelligenz – am besten einbringen. „Ich mag es, wenn ich vorne Verantwortung übernehmen und das Spiel entscheiden kann“, sagt er.

Blick auf die Tabelle: Klassenerhalt als erstes Ziel

Mit dem SV Salamander Kornwestheim steht Schmidt derzeit auf dem sechsten Tabellenplatz in der Bezirksliga Enz/Murr. Doch er bleibt realistisch. „Wir wollen so schnell wie möglich genügend Punkte sammeln, um den Nichtabstieg zu sichern. Dann schauen wir weiter.“

Dieses „Schauen wir weiter“ sagt viel über seine Mentalität aus – der Fokus liegt immer auf der nächsten Aufgabe, dem nächsten Spiel.

Freude am Fußball – und kleine Ziele mit Augenzwinkern

Trotz aller Ernsthaftigkeit verliert Schmidt nie den Spaß am Fußball. „Weiterhin Spaß am Kicken zu haben, verletzungsfrei zu bleiben und mindestens ein Tor mit dem Kopf diese Saison erzielen“, nennt er als seine kurzfristigen Ziele. „Ansonsten mit der Mannschaft so weit vorne mitzuspielen wie möglich und vielleicht die nächsten Jahre auch ganz oben anzugreifen.“

Sport als Lebensinhalt

Neben dem Fußball sucht Schmidt regelmäßig neue Herausforderungen. „Ich mache gerne Sport jeglicher Art“, sagt er. Bewegung, Teamgeist, Fairness – das sind Werte, die ihn sowohl auf als auch neben dem Platz begleiten.

Beruflich im öffentlichen Dienst

Abseits des Sports arbeitet der 27-Jährige im öffentlichen Dienst – ein Bereich, der für Struktur und Verantwortung steht, Werte, die Schmidt auch auf den Fußball überträgt.

Leidenschaft und Gemeinschaft als Basis

Lionel Schmidt verkörpert, was einen modernen Amateurfußballer ausmacht: Leidenschaft, Teamgeist und Bodenständigkeit. Seine vier Tore in Schwieberdingen waren das sichtbare Ergebnis einer Einstellung, die sich nicht in Zahlen messen lässt.