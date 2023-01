Lion Wedekind kommt vom Bezirksligisten Vorwärts Nordhorn nach Biene Neuer Außenstürmer für Biene

Lion hat sich in seinem dritten Seniorenjahr zum Stammspieler unseres langjährigen Konkurrenten SV Vorwärts Nordhorn entwickelt. Mit 4 Toren und 2 Assists in seinen bisher 14 Saisonspielen hat er sich in unseren Fokus gespielt. Durch seine enorme Schnelligkeit passt der 21 jährige ideal in unser Anforderungsprofil. An dieser Stelle auch ein herzlichen Dank an die Verantwortlichen von Vorwärts das sie den Vereinswechsel ermöglicht haben.

Neben dem Neuzugang ist es unserem sportlichen Leiter Henrik Bemboom gelungen sieben weitere Spieler vom Verbleib am Biener Busch zu überzeugen.